成真咖啡 插旗台中大魯閣新時代購物中心

2019-07-31 20:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



由前王品集團總經理王國雄創立的社會企業「成真咖啡」，今(31)日進駐大魯閣新時代購物中心，正式插旗台中火車站商圈，這也是成真咖非全台第七家分店。

成真咖啡第一家直營店於2017年5月進駐台中審計新村，目前已在台北、桃園、台中及台南開出7家分店，後續並計畫進駐新北市，預計今年底可達10店，未來每年並以5家店的速度展店。

王國雄表示，成真咖啡秉持社會企業的理念，獲利的50%捐助「非洲潔淨水計畫」，從2017年在尚比亞的第一口水井開始，2018年捐助二口水井，今年預計要捐贈三口水井，明年為四口水井。

另外，成真咖啡也採行海豚理論，公司獲利的20%作為員工分紅，10%為店長入股。成真咖啡去年營收約5,000餘萬元，今年隨著新店陸續開出，預估營收上看9,000萬至1億元。

台灣首創、從台中審計新村起家的成真咖啡，以充滿浪漫氛圍的「冒煙系咖啡」擄獲許多文青、網美的心，快速在IG等社群成為打卡名店。

這次進駐大魯閣新時代購物中心一樓，搭配夢幻冒煙咖啡緩緩飄散出的白煙及繽紛舒芙蕾甜點，讓消費者宛如身在仙境，療癒又浪漫。這也是繼台北SOGO之後，第二家進駐百貨商場的成真直營店。

至於成真咖啡的餐點及飲品，王國雄說，由世界級冠軍咖啡師一手設計的「茶染金栗~冒煙創意咖啡」，以烏龍茶及栗子調和出令人驚艷的味覺享受；橙香冰咖啡則選用新鮮柳橙汁搭配嚴選美式咖啡，沁嚐一口，果香四溢。

針對夏季，成真咖啡也推出新品「熱情鋒芒舒芙蕾」，標榜可品嚐到芒果與鳳梨的酸甜滋味，與Q彈綿密的舒芙蕾組成絕妙搭配，好吃好看又好拍。