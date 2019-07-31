親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
純網銀名單出爐
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

時力開鍘高潞！即日起停權 建請開除黨籍

成真咖啡 插旗台中大魯閣新時代購物中心

2019-07-31 20:06經濟日報 記者宋健生╱即時報導

由前王品集團總經理王國雄創立的社會企業「成真咖啡」，今(31)日進駐大魯閣新時代購物中心，正式插旗台中火車站商圈，這也是成真咖非全台第七家分店。

成真咖啡第一家直營店於2017年5月進駐台中審計新村，目前已在台北、桃園、台中及台南開出7家分店，後續並計畫進駐新北市，預計今年底可達10店，未來每年並以5家店的速度展店。

王國雄表示，成真咖啡秉持社會企業的理念，獲利的50%捐助「非洲潔淨水計畫」，從2017年在尚比亞的第一口水井開始，2018年捐助二口水井，今年預計要捐贈三口水井，明年為四口水井。

另外，成真咖啡也採行海豚理論，公司獲利的20%作為員工分紅，10%為店長入股。成真咖啡去年營收約5,000餘萬元，今年隨著新店陸續開出，預估營收上看9,000萬至1億元。

台灣首創、從台中審計新村起家的成真咖啡，以充滿浪漫氛圍的「冒煙系咖啡」擄獲許多文青、網美的心，快速在IG等社群成為打卡名店。

這次進駐大魯閣新時代購物中心一樓，搭配夢幻冒煙咖啡緩緩飄散出的白煙及繽紛舒芙蕾甜點，讓消費者宛如身在仙境，療癒又浪漫。這也是繼台北SOGO之後，第二家進駐百貨商場的成真直營店。

至於成真咖啡的餐點及飲品，王國雄說，由世界級冠軍咖啡師一手設計的「茶染金栗~冒煙創意咖啡」，以烏龍茶及栗子調和出令人驚艷的味覺享受；橙香冰咖啡則選用新鮮柳橙汁搭配嚴選美式咖啡，沁嚐一口，果香四溢。

針對夏季，成真咖啡也推出新品「熱情鋒芒舒芙蕾」，標榜可品嚐到芒果與鳳梨的酸甜滋味，與Q彈綿密的舒芙蕾組成絕妙搭配，好吃好看又好拍。

繽紛彩虹飯則選用健康的彰化冠軍馥米、紅麴、藜麥、薑黃，多層次的組合，不僅顏色鮮豔，口感層次也相當豐富。

王國雄表示，成真咖啡秉持社會企業的理念，獲利的50%捐助「非洲潔淨水計畫」，幫非...
王國雄表示，成真咖啡秉持社會企業的理念，獲利的50%捐助「非洲潔淨水計畫」，幫非洲國家挖水井。記者宋健生/攝影
分享
由前王品集團總經理王國雄創立的社會企業「成真咖啡」，今日進駐大魯閣新時代購物中心...
由前王品集團總經理王國雄創立的社會企業「成真咖啡」，今日進駐大魯閣新時代購物中心，正式插旗台中火車站商圈。記者宋健生/攝影
分享

咖啡營收社會企業
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

研勤攜手台灣大車隊 擴大叫車及代駕服務

2019-07-31 20:23

墨力國際走過破產 新品牌「一芳」全球1500家助翻身

2019-07-31 18:49

康健人壽贊助偏鄉心臟病篩檢 逾5,000學子受惠

2019-07-31 16:14

中山招待所旗袍午茶趴 網紅、旗袍控齊聚一堂

2019-07-31 15:42

中鋼運通增新運力 台船將交付1艘20.8萬噸散裝船

2019-07-31 15:24

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

力挺降組工會門檻 勞團籲修勞動三法

2019-07-31 13:52

勞團要求通盤檢討勞動三法 降低工會籌組門檻

2019-07-31 13:43

台灣大車隊響應酒駕新法 代駕大降價最低330元起

2019-07-31 13:20

全家進駐台鐵 未來將視後續站點特性導入自助結帳

2019-07-31 12:36

檢討勞動三法 工會團體訴求降低籌組門檻

2019-07-31 12:24

打造郵政物流園區廉政平台 中華郵政：排除不當干擾

2019-07-31 12:24

全國航空業總工會呼籲通盤檢討勞動三法

2019-07-31 11:03

全家台鐵店舖將達37間 首度超越小七

2019-07-31 10:59

中油觀音外海復工 漁會擬聯手環團抗爭

2019-07-31 00:48

黃志芳赴日會食品通路商Yaoko 拓銷我國農漁產品、食品

2019-07-30 23:44

貿協赴日 拓銷農漁產

2019-07-30 23:13

失智照護／溫暖伸援 及早救智

2019-07-30 22:44

古書今贏／人才群聚效應

2019-07-30 22:44

上班卒仔 照子放亮／不忘初衷

2019-07-30 22:44

名人書房／井琪 跟微軟CEO學同理心

2019-07-30 22:44

新創企業／共創模式 消弭合作鴻溝

2019-07-24 22:49

業務最前線／善用「陷入成本」 增加談判籌碼

2019-07-24 22:49

連鎖效應／大陸瑞幸咖啡 三關卡待突破

2019-07-24 22:49

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

2019富邦證券理財趨勢論壇 股利滾出更佳的投資效益 創造穩定現金流

2019-07-30 11:40

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39

美元定存7％ 最低只要1000美元就可以存

2019-07-31 06:13

名家觀點／勞保錢坑…繳1元卻要領回3元

2019-07-31 00:53

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

鯰魚效應 純網銀帶來三變革

2019-07-30 23:33

意外！ 純網銀三家都上榜

2019-07-31 00:05

重整遭駁回、緊急處分到期 華映陷解散危機

2019-07-31 12:16

新聞眼／純網銀統統有獎 新藍海變紅海？

2019-07-31 01:01

純網銀放榜 國家隊、LINE、樂天過關

2019-07-31 00:07

理專挪用客戶資金 金管會重罰7銀行4500萬

2019-07-30 23:37

瀚宇博策略聯盟 入股嘉聯益

2019-07-31 00:33

華為5G手機「親民價」 里昂喊買台積、國巨五台廠

2019-07-30 22:34

郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04

聯發科、高通 一路鬥到電競手機

2019-07-31 00:21

瀚宇博、嘉聯益合作保密到家 市場兩疑問

2019-07-31 00:31

純網銀放榜 央行審慎評估四大影響

2019-07-31 00:56

預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10

遠高於預期！主計總處：Q2經濟成長2.41%

2019-07-31 16:20

兆豐美元定存 年利率飆上7%

2019-07-30 23:25

出國旅遊人數 台客登世界前10

2019-07-31 00:31

小資族福音 3萬多台幣換美元定存賺7％高利

2019-07-30 21:39

美商員工控訴 請育嬰留職停薪遭資遣

2019-07-31 11:20

為什麼純網銀 兩家變三家…

2019-07-30 23:23

育兒三項補助新制明日上路 蘇貞昌：讓家長更放心

2019-07-31 09:39

3M：資遣員工與申請育嬰假無關

2019-07-31 14:19

台灣大 5G超盟成軍

2019-07-30 23:13

純網銀放榜 樂天最快明年4月掀鯰魚效應

2019-07-30 22:41

行員挪用資金 七銀行挨罰

2019-07-30 23:57

財經觀點／稅務海嘯來了 企業應有四大思考

2019-07-30 23:48

穩懋旺季效應 Q3產能滿載

2019-07-30 23:12

Fed降息在即 顧立雄：資金將向新興市場移動

2019-07-31 15:27

包租業開收據 免印花稅

2019-07-30 23:19

外籍移工匯兌 鬆綁

2019-07-30 23:56

顧立雄：純網銀短期對傳統銀行 衝擊不大

2019-07-30 21:42

將來銀行 優先布建資安

2019-07-30 23:28

5G調變訊號複雜 PA龍頭廠注入強心劑

2019-07-30 23:07

新光銀行帳戶連結LINE Pay一卡通 最高享星巴克21%回饋

2019-07-31 09:00

華映重整抗告遭駁 恐將面臨解散命運

2019-07-31 06:01

樂天國際 打通台日O2O

2019-07-30 23:28

陳良基宣布召開科技策略會議 選前擬策略給新政府執行

2019-07-31 10:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top