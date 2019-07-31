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評／「齊天大聖」韓國瑜 是Ｍ型社會的政治原子彈

郭台銘、柯文哲合組「原子彈」？逾6成網友有相同疑問

宏普大手筆獵地 新北市府看好區域發展

2019-07-31 16:47經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

新北市地政局今（31）日標售新店央北和台北港土地，其中央北四塊土地全數脫標，宏普建設更以高溢價率一口氣標下925、926二筆相鄰土地近2,000坪土地，合併開發意味濃厚。新北市政府官員表示，住宅區雖未限制開發時程，但相信業者「很快就會動起來」。

市府官員指出，相較於央北土地前幾次標售狀況，這次明顯熱絡許多，由於當地生活圈愈趨成熟，包括捷運環狀線第一階段將於年底通車，以及IKEA及京站百貨等大型商場陸續進駐，近來許多建案銷售狀況也很不錯，房市價格緩步墊高，都是吸引建商踴躍投標的主因。

針對宏普大手筆獵地，市場研判有意合併開發，官員也表示，新北市目前僅針對產業專用區限制開發時程，住宅區則不在此限，一切回歸市場機制，但以當地發展與建案銷售熱度來看，估計建商「很快就會動起來」，不會有囤地情形。

有別於當紅炸子雞的新店央北，本次同步標售台北港特定區土地則乏人問津，即便已經調降標售底價，最終仍以全數流標黯然收場。

官員坦言，對於房地產開發而言，區位因素還是相當重要，當初預期台北港特定區會有淡江大橋、八里輕軌等重大建設，但這些都還需要一段時日才有眉目，較無吸引建商搶地的誘因，以致市場觀望氣氛濃厚。

建商北港建案
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