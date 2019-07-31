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康健人壽贊助偏鄉心臟病篩檢 逾5,000學子受惠

2019-07-31 16:14經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

康健人壽31日表示，該公司長期關懷國人心臟健康，近日攜手中華民國兒童心臟病基金會，贊助偏鄉學童心臟篩檢項目，幫助早期發現心臟異常的兒童轉診與追蹤，達到早期治療的目的。近期並與中華民國自行車騎士協會合作，舉辦首屆「騎向『心』健康」自行車教學，協助先天性心臟病童建立正確運動習慣，降低心血管疾病發生風險，兩項計畫總計超過5,000名學童受惠。

根據衛生福利部統計，心臟疾病為國人第二號殺手，已連續17年盤據國人死因前三名；而與2017年相較，因心臟疾病的死亡人數明顯提升，且有年輕化趨勢。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽在台深耕30年，作為台灣企業公民的一份子，「我們長期響應聯合國永續發展目標中『確保健康及促進各年齡層福祉』的願景」。

邵駿崴說，心臟病為台灣民眾第二大健康殺手，康健人壽積極推廣心臟健康的重要性，更把健康生活的理念擴大到偏鄉與先天性心臟病兒童，透過心臟病篩檢及運動推廣，讓更多兒童擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

心臟病篩檢在學生的健檢項目中並不普及，為及早發現心臟病童並協助轉診治療，康健人壽贊助中華民國心臟病兒童基金會，由小兒心臟科醫師為新北市學童進行心臟病篩檢以及身體理學檢查，將醫療資源擴及偏遠鄉鎮。

本次篩檢發現了數名有心雜音狀況的學童，經轉診至醫院後，確認無需進行特別醫療處置，讓家長們得以放心；還有部分原本患有心臟病且曾接受手術治療的兒童未固定回診，也利用此次活動進一步安排他們轉診追蹤。

國際研究顯示，自行車有助降低心臟病風險達26%，是對心臟最有益的運動之一。康健人壽也與中華民國心臟病兒童基金會、中華民國自行車騎士協會為心臟病童開設課程，舉辦首屆「騎向『心』健康」自行車課程，透過室內、戶外騎乘教學，在醫師與專業領隊輔助下，讓病童及家屬在正確的觀念中適度運動，建立健康的生活習慣。

中華民國心臟病基金會執行長王主科教授表示，許多家長有先天性心臟病童不適合運動的迷思，其實長久缺乏運動會造成病童更多心臟負擔，提高罹患心血管疾病機率。另一方面，孩子們也可能因無法透過運動認識朋友而導致生活圈封閉、自信低落。

其實，先天性心臟病童只要經過檢測，就能從事騎乘自行車等運動訓練心肺功能。感謝康健人壽贊助自行車教學，一同倡導正確的運動習慣，讓心臟病童培養運動嗜好促進健康，減低心血管疾病風險。

心臟疾病的預防遠比治療來得重要，透過戒菸、適度的體能活動、健康飲食、減輕壓力等，可有效預防相關疾病。

康健人壽秉持「致力讓客戶擁有更健康、更幸福、更安心的未來」的企業使命，並且連結社會責任共享價值，除了在客戶有需要時提供保障支持，更將服務向前延伸至預防階段、向後延伸至關懷支持，透過好在康健會員平台、瘦身動吃動App 等健康管理工具，以及舉辦大型健走活動、贊助國內最經典自行車賽事「康健人壽環花東365挑戰賽」，陪伴民眾實現全方位身心健康。

康健人壽積極推廣心臟健康，攜手中華民國兒童心臟病基金會，透過偏鄉心臟病篩檢及運動...
康健人壽積極推廣心臟健康，攜手中華民國兒童心臟病基金會，透過偏鄉心臟病篩檢及運動推廣，讓更多兒童擁有更健康、更幸福、更安心的未來。康健人壽／提供
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