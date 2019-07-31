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中山招待所旗袍午茶趴 網紅、旗袍控齊聚一堂

2019-07-31 15:42經濟日報 記者宋健生╱即時報導

復古時尚風正夯，中山招待所今(31)日舉辦旗袍午茶趴活動，吸引旗袍美人會及網紅到場；中山招待所董事長戴勝堂表示，因應小型宴會與主題派對活動成為趨勢，中山招待所也推出10人以上預約用餐，即可包場。

復古潮流席捲國內外時尚圈，從髮型服飾配件到零食、遊戲、家電等等，通通吹起懷舊風。

而仿老上海建築的中山招待所，舉辦旗袍午茶活動，25個名額不到兩週就額滿，有台北網紅特地揪姊妹淘穿旗袍坐高鐵來參加；孕媽咪楊韻璇帶著媽媽、女兒和姊妹，三代同堂齊穿旗袍出席。

更無預警釣出一群旗袍控，其中旗袍收藏家郭玲君穿過上千件、收藏上百件旗袍，65歲還能穿上25年前選中國媽媽的壓箱寶旗袍來參與盛會。

這次的旗袍午茶活動，不但可以愜意享用精緻的法式下午茶，中山招待所也提供拍立得與底片給賓客使用，讓難得穿旗袍的美麗身影，可以藉由相片永久留存。

除此之外，主廚還現場教學分享甜點畫盤技巧，每位賓客都可以動手點綴裝飾屬於自己的藝術甜點。

戴勝堂指出，近幾年中山招待所舉辦小型宴會與主題派對的客人越來越多，精緻且客製化服務是主流。尤其午茶時段，只要10人以上預約用餐，就可以包場，不管是辦主題派對、商務會議、新品發表會都相當適合。

台北知名網紅吳怡德與蘋果，特地揪姊妹淘穿旗袍坐高鐵來台中喝下午茶，參加過大大小小的體驗活動，她們對於穿上旗袍與藝術畫盤也感到新鮮有趣，尤其對中山招待所幽雅古典的環境感到特別喜愛，驚呼毎個角落幾乎都是玩美的攝影棚。

孕媽咪楊韻璇懷著六個月身孕，也穿著中國風旗袍，跟媽媽、女兒和姐姐一起來吃下午茶，她說難得有機會可以三代同堂穿上旗袍，這裡的環境氛圍很適合拍照，正好可以為孕期留下美好的紀念，比起拍孕婦寫真更自然有意義多了。

旗袍收藏家郭玲君翻出壓箱寶，穿著25年選拔中國媽媽的旗袍來參加活動，身材依舊曼妙，風韻猶存。她說當年選拔中國媽媽時就愛上穿旗袍，二十多年來幾乎天天穿旗袍，穿過上千件，收藏上百件的旗袍。

郭玲君說，旗袍可以修飾身材，而且稍微胖了穿上就會覺得緊，馬上提醒自己要節制，笑稱旗袍是她長期以來維持良好體態的減肥衣，好看又有效。因為熱愛旗袍，更找了許多志同道合的朋友，創立的旗袍美人會，立志推廣旗袍生活化。

戴勝堂説，中山招待所有獨立的空間，環境氛圍優美卻又低調隱密，許多時尚精品發表會都選擇在這裡舉辦，也成為不少社團跟公司行號包場首選。

孕媽咪楊韻璇懷著六個月身孕，也穿著中國風旗袍，跟媽媽、女兒和姐姐一起來吃下午茶。...
孕媽咪楊韻璇懷著六個月身孕，也穿著中國風旗袍，跟媽媽、女兒和姐姐一起來吃下午茶。記者宋健生/攝影
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旗袍收藏家郭玲君翻出壓箱寶，穿著25年選拔中國媽媽的旗袍來參加活動，身材依舊曼妙...
旗袍收藏家郭玲君翻出壓箱寶，穿著25年選拔中國媽媽的旗袍來參加活動，身材依舊曼妙。記者宋健生/攝影
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復古時尚風正夯，中山招待所今日舉辦旗袍午茶趴活動，吸引旗袍美人會及網紅到場。記者...
復古時尚風正夯，中山招待所今日舉辦旗袍午茶趴活動，吸引旗袍美人會及網紅到場。記者宋健生/攝影
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復古時尚風正夯，中山招待所今日舉辦旗袍午茶趴活動，吸引旗袍美人會及網紅到場。記者...
復古時尚風正夯，中山招待所今日舉辦旗袍午茶趴活動，吸引旗袍美人會及網紅到場。記者宋健生/攝影
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復古時尚風正夯，中山招待所今日舉辦旗袍午茶趴活動，吸引旗袍美人會及網紅到場。記者...
復古時尚風正夯，中山招待所今日舉辦旗袍午茶趴活動，吸引旗袍美人會及網紅到場。記者宋健生/攝影
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