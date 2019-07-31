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中鋼運通增新運力 台船將交付1艘20.8萬噸散裝船

2019-07-31 15:24經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台船今（31）日為中鋼運通下訂的第2艘20.8萬公噸散裝船舉行命名，預計8月初將投入營運行列，可為中運業績成長增新動能。

中鋼運通此艘20.8萬噸散裝船「中鋼和諧輪」命名典禮」是在台船的3號碼頭舉行，由台船董事長鄭文隆與中運董事長李新民共同主持，並邀請李新民夫人李燕珠女士為此輪命名及擲瓶，為此輪帶來最大的祝福。

中鋼和諧輪船長299.7公尺，船寬50.0公尺，型深25.0公尺，滿載吃水18.5公尺，載重噸達208,423噸。本輪為該系列船的第二艘，與今年5月21日由蔡英文總統命名的「中鋼自由輪」同屬於20萬8000噸級的原料專輪。

新船採用台船歷經數年研發成果之劍艏型(Sea Sword Bow, SSB)設計，相較於傳統球形艏設計，能有效提升船速馬力性能。並配置量身打造的節能推進組合，包含高效能螺槳設計、可回收螺槳旋向動能和螺槳毂渦流損失之節能扭曲舵和節能舵球設計；再加上住艙外型採低風阻設計，有助降低油耗。

在環保方面，採用國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙符合國際海事組織(IMO)第二期排放標準，較前一代柴油主機減少約20%的氮氧化合物排放量。此外，台船已為此輪預留加裝脫硫器(SOx Scrubber)的空間，並取得中國驗船中心(CR)的SOx Scrubber Ready-I船級符號，讓中運具有燃料使用的彈性，以符合明年即將生效之IMO 2020硫燃料法規要求。

台船今（31）日為中鋼運通下訂的第2艘20.8萬公噸散裝船舉行命名。 圖／台船提...
台船今（31）日為中鋼運通下訂的第2艘20.8萬公噸散裝船舉行命名。 圖／台船提供
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