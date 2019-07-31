勞團要求通盤檢討勞動三法 降低工會籌組門檻

2019-07-31 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



全國航空業總工會、桃園市產業總工會、新北市產業總工會、華航企業工會、桃園市空服員職業工會、消防員工作權益促進會等多個團體今召開記者會，要求勞動部通盤檢討勞動三法。記者葉冠妤／攝影 分享 facebook 針對航空業三年三起罷工，勞動部周一舉辦民用航空運輸業爭議行為議題座談會，討論航空業訂立罷工預告期等相關議題，全國航空業總工會、桃園市產業總工會、新北市產業總工會、華航企業工會、桃園市空服員職業工會、消防員工作權益促進會等多個團體今召開記者會，要求勞動部通盤檢討勞動三法，從降低工會籌組門檻、提升勞工協商權、保障勞工爭議權著手，才能建立公平的勞資關係。

宜蘭縣產業總工會理事長呂學民指出，台灣工會籌組率低，不到7%，工會各方面權力相對不足，才衍生最後的罷工手段，且罷工程序已經非常冗長、複雜，具備預告性質，若勞動部要再增設罷工預告期，只會讓勞工團結之路難上加難，且各界將罷工造成他人權益受損的責任轉嫁給工會，其實是惡劣的資方手法。

桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜表示，現行的工會法、團體協約法、勞資爭議處理法等勞動三法有非常多問題，勞動三權應是三個完整圓圈，但實際運作狀況並非如此，像工會法的團結權，因工會籌組30人的門檻，阻擋超過六成的受雇勞工無法籌組工會，也因勞資沒有對等的協商地位，導致協商權無法充分彰顯，而現行的勞資爭議處理法則只規定調整事項才能發動爭議權。

葉瑾瑜說，工會主張，應下修工會籌組人數門檻至15人，或者達事業單位三分之一員工數就可組織企業工會，在企業工會籌組率低的現況下，協商權完全被剝奪，因此應下修團體協約法的協商門檻，且開放工會自主決定團協協商代表，透過用談的來解決勞資雙方爭議，同時開放讓權利事項爭議也能發動罷工。

葉瑾瑜說，周一的座談會上，資方要求工會若要展開罷工，需提出將在哪一天、哪個地方進行罷工，甚至希望工會告知哪天會結束罷工，這等於完全剝奪勞工罷工權。

全國航空業總工會秘書陳景瑄表示，制定罷工預告期並沒有辦法達到保護消費者權益的效果，問題出在資方不把跟工會好好協商當成解決問題的方案，反而操作旅客情緒、旅行業者的不便，把錯歸咎於弱勢勞方身上，若真要改善勞資爭議，應通盤檢討勞動三法，不該只針對罷工預告制度。