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私菸案第三波大約談 目標華航

勞團要求通盤檢討勞動三法 降低工會籌組門檻

2019-07-31 13:43聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

全國航空業總工會、桃園市產業總工會、新北市產業總工會、華航企業工會、桃園市空服員...
全國航空業總工會、桃園市產業總工會、新北市產業總工會、華航企業工會、桃園市空服員職業工會、消防員工作權益促進會等多個團體今召開記者會，要求勞動部通盤檢討勞動三法。記者葉冠妤／攝影
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針對航空業三年三起罷工勞動部周一舉辦民用航空運輸業爭議行為議題座談會，討論航空業訂立罷工預告期等相關議題，全國航空業總工會、桃園市產業總工會、新北市產業總工會、華航企業工會、桃園市空服員職業工會、消防員工作權益促進會等多個團體今召開記者會，要求勞動部通盤檢討勞動三法，從降低工會籌組門檻、提升勞工協商權、保障勞工爭議權著手，才能建立公平的勞資關係。

宜蘭縣產業總工會理事長呂學民指出，台灣工會籌組率低，不到7%，工會各方面權力相對不足，才衍生最後的罷工手段，且罷工程序已經非常冗長、複雜，具備預告性質，若勞動部要再增設罷工預告期，只會讓勞工團結之路難上加難，且各界將罷工造成他人權益受損的責任轉嫁給工會，其實是惡劣的資方手法。

桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜表示，現行的工會法、團體協約法、勞資爭議處理法等勞動三法有非常多問題，勞動三權應是三個完整圓圈，但實際運作狀況並非如此，像工會法的團結權，因工會籌組30人的門檻，阻擋超過六成的受雇勞工無法籌組工會，也因勞資沒有對等的協商地位，導致協商權無法充分彰顯，而現行的勞資爭議處理法則只規定調整事項才能發動爭議權。

葉瑾瑜說，工會主張，應下修工會籌組人數門檻至15人，或者達事業單位三分之一員工數就可組織企業工會，在企業工會籌組率低的現況下，協商權完全被剝奪，因此應下修團體協約法的協商門檻，且開放工會自主決定團協協商代表，透過用談的來解決勞資雙方爭議，同時開放讓權利事項爭議也能發動罷工。

葉瑾瑜說，周一的座談會上，資方要求工會若要展開罷工，需提出將在哪一天、哪個地方進行罷工，甚至希望工會告知哪天會結束罷工，這等於完全剝奪勞工罷工權。

全國航空業總工會秘書陳景瑄表示，制定罷工預告期並沒有辦法達到保護消費者權益的效果，問題出在資方不把跟工會好好協商當成解決問題的方案，反而操作旅客情緒、旅行業者的不便，把錯歸咎於弱勢勞方身上，若真要改善勞資爭議，應通盤檢討勞動三法，不該只針對罷工預告制度。

華航企業工會理事長劉惠宗說，像復興航空說倒閉就倒閉，如果董事會裡面有勞工董事，或許消息就可早點出來，他反問，大家討論勞工罷工時需綁有預告期，那資方倒閉時是否也需要設立預告期，讓勞方有所心理準備？

勞團指出，現行工會法、勞資爭議處理法、團體協約法發揮效果不彰，限縮工會發展，應進...
勞團指出，現行工會法、勞資爭議處理法、團體協約法發揮效果不彰，限縮工會發展，應進行通盤檢討。記者葉冠妤／攝影
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罷工航空業勞動部
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