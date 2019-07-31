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因蓋陽宅入獄 出獄後竟成獨當一面的陰宅建築師

力挺降組工會門檻 勞團籲修勞動三法

2019-07-31 13:52台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

我國工會籌組門檻比中、日、韓高。桃市產總秘書長葉瑾瑜比較各國工會籌組門檻指出，中國25人、日本10人，台灣須達30人才能組工會，造成我國工會組織率僅7.6%， 全國航空業總工會呼籲，應降低工會籌組門檻，並擴大協商權利。新北產總理事長洪清福則建議，應將勞動法規納入國、高中課綱，及大學學分，以提升勞動法規常識。

下修組工會門檻

「勞動三法應通盤檢討！」葉瑾瑜指出，勞動三法包含三權和三法，《工會法》保障勞工的團結權、《團體協約法》保障的協商權、《勞資爭議法》則保障爭議權。針對團結權，台灣現行工會組織率為7.6%，遠低於OECD各國的平均16%，是因為我國籌組工會門檻限制30人太高了。

「台灣有許多中小企業，30人的限制讓很多人無法組工會，」葉瑾瑜認為，應將工會籌組人數門檻30人下修為15人或是達員工總數的3分之1。比較各國工會籌組門檻，她提到，中國25人、日本10人、香港7人、韓國甚至只要2人即可，目前下修15人的法案卻仍在立院一讀卡關。

圖說：葉瑾瑜認為，勞動三法應修成完整的圓形。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報)

擴大勞工協商權

針對擴大協商權，北捷產工理事李才昇表示，台灣工會法的限制讓大部分勞工無法籌組，組成後又無法取得協商權，因團協法規定：會員受僱於協商他方之人數，需逾其所僱用具同類職業技能勞工人數2分之1的職業工會或綜合性工會，造成協商門檻高，勞工最終只能透過最終爭議權中的罷工方式爭取權益，加速勞資關係惡化。

爭議權應開放權利事項爭議可罷工！葉瑾瑜引用107年勞動部統計指出，送進調解會有99%的案件是屬於權利事項（違反勞動法令事項），因此，應廢除勞資爭議處理法中規定，權利事項的勞資爭議不得罷工。

勞動法納入課綱

新北產總理事長洪清福建議，應把勞動法納進國、高中課綱，並列為大學應修學分，將工資、工時等基本勞動概念納入教育領域，他認為，除了受訓的工會幹部以及公司人資以外，大部分管理者與勞工朋友不了解勞動法規，因此，應提升全民的勞動法規常識，無論打工族或資方都應了解自身權益與勞動規範。

全國航空業總工會祕書陳景瑄指出，以各國2015年罷工案件，韓國共105次有7萬多人參加、日本39次 1萬多人參加，反觀台灣僅1家80人參加，這是因為台灣對罷工與工會有許多限制。葉瑾瑜呼籲，應全面檢討勞動三法，降低組工會門檻、擴大勞工協商權，避免勞資爭議最終走上罷工一途。

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