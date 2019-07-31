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台灣大車隊響應酒駕新法 代駕大降價最低330元起

2019-07-31 13:20經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

酒駕重罰新制今年7月起上路，台灣大車隊今（31）日再次與TBAF社團法人台灣酒與社會責任促進會共同宣導喝酒不開車的重要性，並攜手台灣知名啤酒品牌金車柏克金啤酒餐廳宣誓響應，台灣大車隊並宣布，今年8月1日起，將從北北基桃地區開始推出全新降價方案，不分時段最低起步價3公里內只要330元。

台灣大車隊表示，行駛超過3公里、未滿10公里，一般時段（7時至23時59分）均為440元，通宵時段（0時至6時59分）也只要550元；行駛超過10公里，每1公里加收50元，超過30公里，每2公里加收50元，且代駕司機停等10分鐘以內都不額外收費。

台灣大車隊指出，透過推出更實惠的價格方案，55688代駕期許促進台灣代駕服務加速普及，使台灣民眾養成必要時馬上預約代駕司機的習慣，進而降低各類危險駕駛人所引起的車禍傷亡，協助打造安全友善的台灣交通環境。

另外，台灣大車隊也對代價行為進行調查，發現55688代駕自服務推出以來已累積12萬次的服務趟次，當中有九成的任務量來自個人預約，客群年齡層主要為30至39歲、其次為40至49歲，當中男性佔比七成，且只有兩成的用戶會事先預約，其他八成的用戶則於飲酒當下或事後臨時呼叫酒後代駕服務。

觀察酒後代駕用戶過去叫車熱門地點，台北市的忠孝東路、林森北路、中山北路、敦化南路、南京東路與松壽路為台灣人喝酒最常前往的區域路段，首選供酒場所包括熱炒店、日式料理店、飯店與酒吧等，然而從薑母鴨與羊肉爐店呼叫酒後代駕服務的比率，近年來也顯著增長，可見冬季進補大啖含酒料理後應避免開車的觀念，在政府與代駕業者協力加強宣導後已見成效。

比較用戶各時段使用酒後代駕服務的頻率，55688代駕也發現一周七天裡，服務需求最高峰為周五，周一的需求量則為最低；平日需求高峰時間為20~21時，通宵代駕任務僅佔三成，周末需求高峰時間則是22~23時，通宵代駕任務則增加為5成。

而從一年各大節慶來看，11月光棍節因各商家紛紛推出酒類折扣活動以呼應單身者消遣解悶需求，酒後代駕呼叫單量躍居冠軍，另外每逢西洋情人節、感恩節等傳統會以餐酒歡度的節日，呼叫酒後代駕的需求量仍居高不下。

解析用戶們的續攤行為，86%的代駕趟次屬喝完酒想直接返家，其中尤以周一至周四特別明顯，而會轉往其他地方續攤者雖僅佔整體服務需求的11%，但用戶在周三用完餐酒後選擇到飯店商旅，並於凌晨二度叫代駕服務的比率相較他日更高，意謂小周末已成為不少消費者的微醺約會日。

酒駕重罰新制今年7月起上路，台灣大車隊宣誓響應，今天宣布今年8月1日起，將從北北...
酒駕重罰新制今年7月起上路，台灣大車隊宣誓響應，今天宣布今年8月1日起，將從北北基桃地區開始推出全新降價方案，不分時段最低起步價3公里內只要330元。　記者楊文琪／攝影
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