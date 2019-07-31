全家進駐台鐵 未來將視後續站點特性導入自助結帳

2019-07-31 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



揮別小七，全家正式進駐台鐵車站，今（31）日全家宣布台北車站（西南、西北）、八堵站、萬華站與羅東站五店開幕，9月底前將陸續進駐25個台鐵站點、設立32間店舖服務旅客，並擬定三大營運方針，擬定複合店型、異業結盟、強棒團隊開設店舖，待店舖全數進駐後，全家台鐵店舖將達37間，後續將視站點特性及需求，導入自助結帳、智能咖啡機。

全家表示，近年深耕交通幹道據點，今年9月底25個台鐵站點換招營運後，將有30個台鐵據點、4個高鐵站點、3個國道休息區，總計47間店舖服務不同商圈消費者。全家便利商店總經理薛東都表示，今年全面進軍台鐵據點，為全家幹道商圈經營全新里程碑，然台鐵商圈高人流、旅客需求差異化大等特性，深具經營挑戰性。

全家此次歷經一年籌備，集結物流品保本部、營業業務本部、開發業務本部、商品本部、資訊本部五大部門，針對站點商圈差異化，擬定「複合店型、異業結盟、強棒團隊」三大營運方針，希望從商品、服務、消費體驗等面向滿足旅客需求。

全家根據不同站點特性規劃複合店型，如高雄車站腹地較廣，消費者兼具外地旅客、通勤族兩種不同客群，全家即瞄準消費者伴手禮、餐食需求，力邀高雄在地烘焙名店「方師傅」開設複合店，通勤族將可購買全家Lets Café、方師傅招牌羅宋麵包滿足餐食需求，觀光客則可購入麵包做為伴手禮贈送友人。

此外，在店舖商品組合也將因地制宜進行調整，如在觀光客聚集的站點則會以地方特產、零食設立特殊專櫃；若為通勤族轉乘據點，則會以鮮食、飲品為主力商品，備貨量相較一般店更將以倍數計。

在異業結盟方面，為對應用路人不同需求，全家邀請不同品牌攜手合作，如喜愛甜點的消費者，則可於台北車站西南入口的台鐵西店品嚐到法式烘焙品牌「雅培米堤」的法式甜點。

另外將於第二波開店、位於台北車站東南入口的台鐵南店，消費者則可選購「中一排骨」美味便當；未來也將再導入更多品牌。

面對台鐵站點高人流挑戰，高品質、有效率的服務可讓購物動線順暢，全家從強棒團隊、科技設備兩面向著手緩解人流。強棒團隊方面，進駐台鐵店舖是從全台全家3,400位店長中所挑出的團隊。