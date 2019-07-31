7-ELEVEN推鑰匙存取共享平台 18家門市試水溫

2019-07-31 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



加拿大商Keycafe Inc.首度進軍台灣市場，攜手7-ELEVEN於台北市區18家門市導入「 Keycafe Smartbox 自動鑰匙存取解決方案」，服務需要出租公寓、分享汽車，或者只是簡單地想將鑰匙交給朋友的消費者，打造便利化、透明化的鑰匙交易平台。

7-ELEVEN表示，與Keycafe合作的民宿業者或是一般民眾，皆能透過設有「Keycafe Smartbox」的門市，方便訂房旅客、朋友自行選擇任意時段，就近到民宿附近的7-ELEVEN，輕鬆自取、歸還訂房或租車鑰匙，無須面交，省時又省力。

Keycafe Inc.是一家位於加拿大溫哥華的科技創新服務公司，其雲端鑰匙管理系統 （Smartbox M） 允許用戶透過雲端遠距管理鑰匙。這項服務提供民宿屋主、房東或物業管理人員，方便存放鑰匙在密碼箱 （Keycafe Smartbox）內，並且透過遠程控管需要領取鑰匙的入住客人或員工。

目前 Keycafe密碼箱已經在全球45個主要觀光城市，例如紐約、巴黎和東京等，市内1,000多個據點提供這項服務，全球已經將近有兩百萬次的使用者。

7-ELEVEN表示，觀察近年來台灣人對於共享經濟的接受度越來越高，舉凡計程車、外送、個人拍賣等，而此次與Keycafe合作，導入全新鑰匙存取共享平台服務，初期選擇於台北市的中正區、萬華區、信義區、大安區等熱門觀光住宿地區，導入18家門市進行測試。

旅客只要在出遊時，透過房源網站預定當地度假屋、飯店或民宿並選擇使用Keycafe自動鑰匙存取交換服務，就可以直接在7-ELEVEN門市自行拿鑰匙辦理入住；並且在退房當天，自行將鑰匙放回密碼箱 （eycafe Smartbox） 完成退房手續。