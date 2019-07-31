松果購物把握中元商機 8月交易額添成長動能

2019-07-31 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



一年一度的中元感恩月即將開始，松果購物（6740）今年祭出中元專區下殺三折起，根據數據顯示，零食餅乾、三牲蔬果及飲料沖泡類別，盤踞熱銷前三類，專區內零食餅乾銷量占比達4.5成，以經典大組數澎派箱最熱銷，品牌在中元推出新口味及成箱特殊包裝皆會帶動買氣提升。

此外，松果也指出，網購便利三牲成趨勢，同時看準網購族嚐鮮潮，今年亦囊括網路團購新鮮貨搶攻普渡桌上新味蕾，並首度在中元節推出寵物食用品專區讓飼主緬懷毛孩，為8月交易額帶動新動能。

中元節祭祀習俗上每樣供品都需要插上香，用來指引好兄弟，這個動作稱作「孝孤」，過去將香直接插在供品上，卻易造成汙染食材、包裝破袋等問題。松果觀察，近一周安全插香器銷量大幅增八倍，整體買氣需求持續攀升；同時近年來數位念佛機也相當夯，從15到50多首內建佛經選擇皆有，木魚、蓮花等素雅莊嚴造型最熱銷，近一個月買氣也增3.6倍。