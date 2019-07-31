全家「站站接地氣」 三大營運方針開設台鐵店舖

2019-07-31 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全家（5903）針對台鐵店舖擬定「複合店型、異業結盟、強棒團隊」三大營運方針，全家表示，為帶給消費者全新購物體驗，根據不同站點特性規劃店舖，從軟、硬體全力備戰，可望於台鐵據點豎立新的經營指標。

全家表示，以複合店型來說，如高雄車站腹地較廣，消費者兼具外地旅客、通勤族兩種不同客群，全家即瞄準消費者伴手禮、餐食需求，邀高雄在地烘焙名店「方師傅」開設複合店，通勤族將可購買全家Lets Café、方師傅招牌羅宋麵包滿足餐食需求，觀光客則可購入麵包做為伴手禮贈送友人。

此外，在店舖商品組合也將因地制宜進行調整，如在觀光客聚集的站點則會以地方特產、零食設立特殊專櫃；若為通勤族轉乘據點，則會以鮮食、飲品為主力商品，備貨量相較一般店更將以倍數計。

在異業結盟方面，為對應用路人不同需求，邀請不同品牌攜手合作，如喜愛甜點的消費者，則可於台北車站西南入口的台鐵西店品嚐到雅培米堤的法式甜點；另外將於第二波開店、位於台北車站東南入口的台鐵南店，消費者則可選購中一排骨便當；未來也將再導入更多品牌滿足消費者多元需求。

面對台鐵站點高人流挑戰，高品質、有效率的服務可讓購物動線順暢，全家表示，會從強棒團隊、科技設備兩面向著手緩解人流。

強棒團隊方面，此次為了提供顧客最好的體驗，進駐台鐵店舖是從全台3400位店長中，所精挑細選的精銳團隊。

同時，後續將視站點特性及需求，導入自助結帳、智能咖啡機，讓趕時間、不需店員服務的消費者可自行操作，達到快速疏緩人潮之效。