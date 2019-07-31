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全家台鐵店舖將達37間 首度超越小七

2019-07-31 10:59經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

挺進台鐵車站、瞄準幹道商圈經濟，全家（5903）今（31）日宣布台北車站（西南、西北）、八堵站、萬華站、羅東站5店開幕，9月底前將陸續進駐25個台鐵站點、設立32間店舖服務旅客。待店舖全數進駐後，全家台鐵店舖將達37間，首度超越7-ELEVEN，成為台鐵超商霸主。

全家總經理薛東都表示，今年全面進軍台鐵據點，為全家幹道商圈經營全新里程碑，台鐵商圈高人流、旅客需求差異化大等特性，深具經營挑戰性。

全家近年品牌力、商品力、營業服務力不斷提升，此次歷經一年籌備，並針對站點商圈差異化，擬定「複合店型、異業結盟、強棒團隊」三大營運方針，希望從商品、服務、消費體驗等面向滿足旅客需求，這次大幅增加台鐵店舖，可謂全家品牌軟、硬實力的總驗收。

根據交通部最新統計，台鐵年客運量約2.3億人，旅客及周邊商圈購物需求龐大。

全家表示，近年深耕交通幹道據點，9月底25個台鐵站點換招營運後，將有30個台鐵據點、4個高鐵站點、3個國道休息區，總計47間店舖服務不同商圈消費者。

此次全面進軍台鐵站點，將面對台鐵站點高人流、旅客需求差異化等挑戰，卯足全力，以近年積累的零售經驗展開台鐵站點店舖規劃。

台鐵換招後，目前7-ELEVEN在汐止、七堵、松山、桃園、高雄、台東、花蓮火車站，共7個站點，7-ELEVEN表示，7家門市，也已在6月陸續協助台鐵換招的門市加盟主轉換到火車站周邊等新店址。

7-ELEVEN表示，本次台鐵標案採價格標，政府標案主導權不在企業端，不過目前許多火車站點已是共構，高鐵目前共有9站、16家7-ELEVEN門市，也在北捷、新高雄車站等設有門市。

此外，公司積極耕耘商場經營，目前全台共有50個商場、約60家門市，包括觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓七大類。

全家台鐵據點若為通勤族轉乘據點，會以鮮食、飲品為主力商品，備貨量相較一般店更將以...
全家台鐵據點若為通勤族轉乘據點，會以鮮食、飲品為主力商品，備貨量相較一般店更將以倍數計。 圖／全家提供
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