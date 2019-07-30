熱浪來襲 家電業冷氣銷售衝出高業績

2019-07-30 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



連日高溫超過35度，還將持續到本週未，帶動家電大廠的冷氣及夏季商品大賣，尤以冷氣終於衝出業績，普遍相較去年都有二位數成長，挹注聲寶（1604）、大同、東元、三洋電、禾聯碩等家電類股，在7月的營收進補。

上半年受到多雨影響，家電業的營收不如預期，特別是波及冷氣的業績，但近日炎炎夏日的熱浪來襲，主力冷氣產品銷售終於有明顯的成長，對助益家電業的年度業績貢獻甚大。

聲寶表示，整個月跟去年比較，業績會有二位數以上成長，尤其空調部份成長20%至30%，其他夏季商品包括冰箱、DC風扇及旋轉風扇也有10%至20%成長。

大同指出，今年氣候較晚熱，直至7月氣溫持續衝上新高，帶動夏季家電銷量成長。以大同品牌的家電產品為例，7月截至目前為止，空調銷量相較去年同期成長近20%，季節性家電風扇類亦有13%的成長。

禾聯碩亦表示，空調營收較去年同期有顯著成長，已經反映在6月的業績上，空調產品預估7月也會有不錯的表現可期。

東元強調，連日高溫，帶動東元空調概念產品(含冷氣及風扇等)7月銷售成長亮眼，特別是冷氣更是大熱賣。量連通路銷售比去年同期成長超過一倍，網路通路銷售更是火熱爆表，成長至少120％；傳統通路成長20％以上。除了因為持續高溫影響，東元今年產品升級，品項更齊全，為銷售成長最大助益。

另外，冰箱也同樣受歡迎，和去年同期相比銷售成長50%。而新品冷藏冷凍自由配的600公升3門變頻冰箱 (6171VXHK)，為國產品牌首創，one switch設計，一鍵就可以將冷藏室變成冷凍室，已於今年７月上市，符合消費者對冰箱空間可自由調整的需求期待，使用更是大大便利。