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全國電：氣溫高、涼夏家電需求增 7月業績向上可期

2019-07-30 18:58經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3C通路全國電（6281）表示，氣溫持續飆高，對於涼夏家電需求大增，包括空調、冰箱、風扇詢問度及銷售持續成長，相較去年同期冰箱成長二成，冷氣成長幅度甚至達三成以上，助益7月業績向上可期。

全國電指出，本月的循環扇銷售亦相當突出，成長超過兩成，可以作空調的輔助商品，廣受歡迎。為迎接炎夏商機，即日起至8月將持續推出空調、冰箱及電扇的優惠活動，例如指定空調滿萬送千元現金折價券；指定品牌機種另有原廠加碼好禮；加上現在購買節能空調還能享有政府節能補助及貨物稅減徵等多項優惠，可望還有一波購買力道。

前半年全國電營收89.18億元，年減0.3%。法人認為，7、8月全國電在衝刺冷氣、冰箱等的夏季商品，業績超過去年同期可期。

另一家3C通路燦坤指出，根據中央氣象局資料顯示，近十年以來，台灣每年約有二個月時間高溫達35度，今年6月統計，台北就有11天高溫達35度以上，高溫頻率越來越高，尤其今年夏季尚未受到颱風影響，帶動了冷氣、冰箱及風扇產品的買氣，銷售狀況較去年同期皆有大幅成長，預期銷售熱度可延續至8月。

燦坤強調，近期氣候炎熱，政府亦推出節能及退稅補助政策，消費者皆提高購買冷氣、冰箱等節能家電的意願，詢問DC風扇的來客數也顯著增加，顯示安靜、省電的風扇產品已成為近期市場主流。

全國電
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