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台灣人壽提倡老而獨立 展現斜槓中年新價值

2019-07-30 18:54經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

根據內政部統計處去（2018）年公布數據，2017年台灣男性餘命已提高達77.3歲，女性平均餘命更已達83.7歲，高齡趨勢面臨更長的退休後生活，中國信託金控子公司台灣人壽攜手康健雜誌舉辦一場「為人生圓夢，我最美好的第二青春」活躍熟齡講座，透過前衛生署署長葉金川，及職場人氣作家洪雪珍，以親身經歷分享高齡不再是和老化畫上等號，暢談每個人都可以健康的老、獨立的老、優雅的老，在自己能力所及範圍，依然可以保有圓夢的動力，翻轉面對老化的觀念。

抗煞英雄葉金川在60歲生日前完成攀登百岳，但65歲突然罹癌，遇上人生大轉彎，席間分享自己如何改變對人生下半場的看法，強調要能照顧自己，愛家人之餘不要成為家人的負擔，只有健康，才可任性玩到人生最後一天。

日本下流老人一書喚起不少人對老化的恐懼，葉金川點出，也許多數人沒有閒錢，當不了上流老人，但卻能當個一流老人。列出夢想清單，葉金川建議，可先從小事開始，做一件感動自己的事，他從煮一道菜開始，到現在可出一桌佳餚，只要願意勇敢完成它，人人都能做一流老人。葉金川以自己為例，下階段夢想是成為70歲的背包客。

職場人氣作家洪雪珍表示，這世代開始邁入50歲的人已和過去父母的時代不同，自己的人生意義由自己定義，「我們將是獨立世代，要勇敢走出英雄之旅」。50歲後的兩個功課就是要快樂享受人生及健康的老去。同時也要能經濟獨立、生活獨立及情感獨立。

她認為，台灣目前平均退休年齡到平均餘命間，不工作時間長達22年，洪雪珍提出了「三零革命」的看法，零退休、打零工、零用金，認為持續工作能讓自己更健康。不僅與社會維持人際網絡，做到老有所用退而不休。此時的工作不再以增加收入為主要需求，而是從中尋求綻放自我價值。

高齡化已是不可逆的趨勢，台灣人壽不僅提醒民眾退休生活所需的長期照護、退休理財等均應提早作保障規劃外，近年更持續關懷與提倡活躍老化推動高齡健康，透過連續多年舉辦祖孫三代健走活動，以家庭支持力量從心理健康到身體健康，藉由世代交流促進代間情感，提升長者維持健康自主管理的意願，降低整體社會高齡醫療成本。

這次更藉由名人分享個人經驗，期能翻轉民眾對老化的觀念，提早安排退休生活，不僅要有獨立生活的能力，更要保有自己的想望，活出人生的第二青春。

台灣人壽攜手康健雜誌共同舉辦「為人生圓夢，我最美好的第二青春」活躍熟齡講座，邀請...
台灣人壽攜手康健雜誌共同舉辦「為人生圓夢，我最美好的第二青春」活躍熟齡講座，邀請前衛生署署長葉金川（第一排圖左六），及職場人氣作家洪雪珍（第一排圖左五），暢談一流老人的秘訣。台灣人壽/提供
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退休老化葉金川
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