貿協赴日拓銷 董事長黃志芳領軍

2019-07-30 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



外貿協會董事長黃志芳利用貿協與日本貿易振興機構(JETRO)辦理年度會議期間，於本(30)日赴日本埼玉縣，拜會年營業額40億美元，實體店鋪達161家的日本大型食品通路商-Yaoko 株式會社，為我國農漁產業及食品業者開拓商機。

Taiko 之營業額及獲利，連續29年雙雙成長，是日本食品通路業極為優秀的模範生企業。

Yaoko株式會社副社長小林正雄接待時表示，台灣具有多種特色農漁產品及加工食品，例如，冷凍毛豆、香蕉、櫻花蝦及旗魚等，都是該集團長期對台採購項目。

黃志芳感謝該集團對台灣產品的支持，強調台灣不斷開發新產品，包括近期熱銷日本的蜜棗。現場更以照片呈現我國特色水果，包括西瓜、鳳梨、釋迦等。並邀請對方下次來台時，由貿協客製化安排相關企業、供應商、進口商洽談，同時安排赴產地參觀，為我國業者創造商機。