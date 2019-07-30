親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
純網銀名單出爐
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

罕見！行員涉挪用客戶資金 金管會一口氣重罰七家銀行

重視五眼聯盟情報交換 英新任首相將禁華為？

貿協赴日拓銷 董事長黃志芳領軍

2019-07-30 18:46經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

外貿協會董事長黃志芳利用貿協與日本貿易振興機構(JETRO)辦理年度會議期間，於本(30)日赴日本埼玉縣，拜會年營業額40億美元，實體店鋪達161家的日本大型食品通路商-Yaoko 株式會社，為我國農漁產業及食品業者開拓商機。

Taiko 之營業額及獲利，連續29年雙雙成長，是日本食品通路業極為優秀的模範生企業。

Yaoko株式會社副社長小林正雄接待時表示，台灣具有多種特色農漁產品及加工食品，例如，冷凍毛豆、香蕉、櫻花蝦及旗魚等，都是該集團長期對台採購項目。

黃志芳感謝該集團對台灣產品的支持，強調台灣不斷開發新產品，包括近期熱銷日本的蜜棗。現場更以照片呈現我國特色水果，包括西瓜、鳳梨、釋迦等。並邀請對方下次來台時，由貿協客製化安排相關企業、供應商、進口商洽談，同時安排赴產地參觀，為我國業者創造商機。

黃志芳表示，外貿協會每年皆於台灣及日本舉辦多項推廣活動，包括台南國家芒果節、蔬果節，還有組團參加日本FOODEX食品展，協助我企業推廣特色農產品。台灣地理位置靠近日本，雙邊飲食習慣又接近，外加台灣的農漁產品及加工食品因口味獨特、品質穩定，深受日本民眾喜愛。

Yaoko株式會社經理陳珉宣(左)為貿協董事長黃志芳(中)及東京台貿中心主任陳英...
Yaoko株式會社經理陳珉宣(左)為貿協董事長黃志芳(中)及東京台貿中心主任陳英顯(右)導覽超市，圖中係Yaoko會社對台採購的毛豆產品。貿協/提供
分享

黃志芳外貿協會香蕉
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

台灣港務港勤公司新造140米駁船 今舉行安龍典禮

2019-07-30 14:14

發現王永慶新海外資產 王文洋告侵占遺產

2019-07-30 12:53

全家會員突破千萬人 7-ELEVEN雙點數擴大會員招募

2019-07-30 11:38

全家會員數宣布突破千萬 祭出特別獎店舖30秒免費搬

2019-07-30 10:28

要摘米其林之星？私人會所「世貿聯誼社」開放啦！

2019-07-30 09:08

全家做公益 變成好生意

2019-07-30 00:32

華亞園區滿載 一地難求

2019-07-30 00:32

社宅包租代管 再媒合2萬戶

2019-07-30 00:30

上流地標世貿聯誼社 有「小圓山」美譽

2019-07-30 00:02

世貿聯誼社取消會員制 轉型專攻中菜

2019-07-29 23:57

台壽網站改版 保戶按讚

2019-07-29 23:46

神準新廠動工 拚2022投產

2019-07-29 23:24

台塑搶綠色商機 兩路進擊

2019-07-29 23:24

中鋼先蹲後跳 Q4獲利回溫

2019-07-29 23:23

30年華麗轉身大變革！世貿聯誼社取消會員制

2019-07-29 23:23

神準董座蔡文河：今年是營運谷底

2019-07-29 23:21

專家：鋼市中長期看俏

2019-07-29 23:19

全家三策略推身障團隊超商 贏得消費者認同

2019-07-29 23:19

台塑多角化投資 試水溫

2019-07-29 23:19

世貿聯誼社摘星…清除路障

2019-07-29 23:18

2千元紙鈔上的地標...世貿聯誼社轉型 想從上流變主流

2019-07-29 23:18

商業興觀點／數據隱私新商模 爭議大

2019-07-29 22:44

管理講堂／優質領導 利他無私

2019-07-29 22:44

職場修煉室／選訓用留

2019-07-29 22:44

行政治理／何怡明…推動業務 跟時間賽跑

2019-07-29 22:44

燦坤、全國電布局新零售3C營運 下半年將逐步見效

2019-07-29 21:49

活化土地 世紀鋼物流中心售後回租獲利豐

2019-07-29 21:04

美中貿易戰影響 中鋼上半年稅前盈餘年減24％

2019-07-29 20:44

購地造「北海明珠」活絡石門 阿原肥皂創200工作機會

2019-07-29 17:08

爸媽快幫我報名！UNIQLO全球首度推小店長職能體驗

2019-07-29 16:22

世紀鋼處分新建物流中心 獲利可望第3季入帳

2019-07-29 16:21

蝦皮購物攜萊雅玩AR 挑彩妝也能線上試色

2019-07-29 16:06

合庫人壽攜手家總 一同守護愛相伴

2019-07-29 15:42

環差評估若核准 台泥願解決花蓮垃圾問題

2019-07-29 15:40

訂閱經濟是王道 當年惠普拆出的HPE也搶進

2019-07-29 15:00

新創企業／共創模式 消弭合作鴻溝

2019-07-24 22:49

業務最前線／善用「陷入成本」 增加談判籌碼

2019-07-24 22:49

連鎖效應／大陸瑞幸咖啡 三關卡待突破

2019-07-24 22:49

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31
看更多

熱門文章

純網銀出爐！將來、樂天、LINE BANK三家都獲執照

2019-07-30 16:35

歷來最多！蘋果機海秋季戰術 將推七款iPad

2019-07-29 23:35

純網銀名單出爐 國家隊、LINE團隊、樂天國際3家全上

2019-07-30 16:36

三星嗆台積 3奈米領先一年

2019-07-29 23:33

挖礦潮再起 被動元件湧急單

2019-07-29 23:36

發現王永慶新海外資產 王文洋告侵占遺產

2019-07-30 12:53

全家會員數宣布突破千萬 祭出特別獎店舖30秒免費搬

2019-07-30 10:28

純網銀上榜名單 金管會16時30分公布

2019-07-30 12:05

要摘米其林之星？私人會所「世貿聯誼社」開放啦！

2019-07-30 09:08

30年華麗轉身大變革！世貿聯誼社取消會員制

2019-07-29 23:23

聯發科吃蘋果落空，三星自產還外銷！手機廠「自己的晶片自己做」，台灣IC業麻煩大了？

2019-07-30 12:54

工總白皮書開砲 轟五缺六失

2019-07-30 00:46

罕見！行員涉挪用客戶資金 金管會一口氣重罰七家銀行

2019-07-30 18:23

蔡茂禎請辭聯茂董座 穩懋董座陳進財接任

2019-07-30 14:41

大飲條款 獨董資格擴大設限

2019-07-29 23:50

美中貿易戰影響 中鋼上半年稅前盈餘年減24％

2019-07-29 20:44

首批退稅名單 今公告

2019-07-29 23:17

新聞眼／五缺喊四年照缺 台商要用選票逆襲？

2019-07-30 00:15

今日同步停牌 瀚宇博、嘉聯益傳聯姻

2019-07-29 23:20

驚！產業界連5年拜託政府一定要做的 竟是太陽花運動反對的ECFA

2019-07-30 15:46

工總對下任總統喊話 審慎思考降低兩岸緊張與敵對

2019-07-30 00:17

純網銀三鯰魚來襲 傳統銀行最該怕什麼？

2019-07-30 16:57

大摩：台積5G追單有三隱憂

2019-07-29 23:30

純網銀三家全核准！央行小編發時事題：何謂鯰魚效應？

2019-07-30 17:00

貿易戰轉單效應 三類產業受惠最大

2019-07-30 00:42

純網銀名單將公布 王道銀：如何獲利將成最大挑戰

2019-07-30 15:11

綠能授信轉呆帳 京城銀上半年獲利大縮水賺不到10億元

2019-07-29 21:31

晶圓一哥：有信心維持優勢

2019-07-29 23:28

華銀總座 張振芳升任

2019-07-29 23:46

五金融業涉操縱外匯 投資人求償逾十億英鎊

2019-07-30 00:52

純網銀即將放榜 三種型態銀行該如何區分？

2019-07-30 16:02

全家做公益 變成好生意

2019-07-30 00:32

台塑搶綠色商機 兩路進擊

2019-07-29 23:24

純網銀名單今日公布 3家業者高度引頸觀望

2019-07-30 13:24

旺宏前董座胡定華追思會 副總統親往弔唁

2019-07-30 10:49

提點子建議徵空屋稅 財政部：認定有困難

2019-07-29 20:46

活化土地 世紀鋼物流中心售後回租獲利豐

2019-07-29 21:04

到賣場刷一銀信用卡享17.5%？拿好康前注意這三大點

2019-07-30 11:10

華亞園區滿載 一地難求

2019-07-30 00:32

談不攏罷工預告期 勞資口水戰3小時未有共識

2019-07-29 21:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top