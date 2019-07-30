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太平洋房屋策略奏效 喊出目標150家店力拚先蹲後跳

2019-07-30 18:19經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

睽違7年太平洋房屋再舉辦店東群英會，這是太平洋房屋經營權，轉為由有線電視大亨柳逸義與章家共治時代，由於2019年太平洋房屋表現開出紅盤，不僅新加盟新開店數已達19家的佳績，年增率達11.6%，並將延續這波佳績，喊出2019全年可望突破總店數150家的目標。

太平洋房屋總經理蕭朝陽表示，除了加盟店的店數增加，今年上半年3間彰化直營店營業額，已達去年全年成績，太平洋房屋也將持續「以鄉鎮包圍城市」的策略，投入在資訊與行銷上，期待品牌力能帶領太平洋房屋先蹲後跳。

近年有線電視大亨柳逸義入主太設集團，繼董事長盧阿水接手太平洋房屋後，透過「以鄉鎮包圍城市」的策略，從直營店設在彰化開始，並投入資訊與行銷活動打造品牌力，短短兩年間太平洋房屋店數從108店，成長至125店，目前有3家直營店。

蕭朝陽指出，房仲品牌店數多寡，當然與景氣等大環境因素有正相關，但從今年的展店狀況來看，都是房市落底轉正的訊號，因此未來將持續投入品牌打造，今年以總店數150家做為目標，未來除了持續力拼250店，代銷事業也將穩定方展，以深耕本業的方式期許成為具足夠規模的房仲品牌。

有線電視房仲經營權
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