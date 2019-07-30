豪華品牌與非豪華品牌新車銷售滿意度 差距逐漸縮小

2019-07-30 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



J.D. Power 於今（30）日發表最新2019年台灣新車銷售滿意度（SSI）調查SM，調查結果指出，非豪華品牌新車銷售滿意度整體呈現增長態勢；豪華品牌新車銷售滿意度雖仍維持高點，但整體停滯不前。

根據本次調查結果，非豪華品牌車主滿意度為819（滿分1,000分），較去年增長17分；豪華品牌車主滿意度為832分，較去年略為下滑3分。

非豪華品牌車主滿意度提升部分可歸功於店內設施升級，使得消費體驗不但更舒適並且更加吸引人。2019年可以觀察到經銷商提供更多設施，如提供免費Wi-Fi服務（較2018年成長9%）、免費點心（上升6%）、使用觸碰螢幕設備進行賞車（提高4%），以及設置汽車配件展示櫃／區（上升7%）。

J.D. Power台灣區總經理Anthony Tay指出：豪華品牌車廠藉由推出入門車款降低購車門檻，而非豪華品牌車廠則不斷推出搭載高階配備的新型車款。隨著非豪華品牌銷售滿意度逐漸提升，豪華品牌不能只安於現狀，滿意度只會停滯不前。消費者鑑賞能力日益提升，對於差異性以及互動性的購車體驗有更高的期待。

本次非豪華品牌新車銷售滿意度調查中，Hyundai以831分拔得頭籌，Nissan與Volkswagen分別以827分及824分位居第二及第三名。

豪華品牌新車銷售滿意度調查中，則由Mercedes-Benz以856分雄踞榜首，Lexus和BMW則以819分及816分勇奪第二及第三名。