三重商工地下全智慧停車場啟用 前瞻補助第一案完工

2019-07-30 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



引入自然通風、採光及綠意，獲新北市都市設計首獎的三重商工地下停車場今（30）日啟用，行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等中央官員均到場剪綵祝賀。新北市長侯友宜表示，該停車場主打車牌辨識進出場、車位在席偵測、車位尋車等智慧服務系統，從今天下午7時起至8月底開放免費試停，9月1日正式營運。

侯友宜指出，三重商工地下停車場以「省能源、省資源、低污染」綠建築為設計概念，總工程費達6.14億元，是前瞻計畫中全國第一座完工的停車場，可提供500個汽車停車位及50個機車停車格，不僅滿足居民停車需求，更保留校園綠地及未來產學大樓基礎，為學校與社區民眾安居創造多贏。

侯友宜表示，新北市人口最多、車子最多，雖然這次中央僅補助1.92億元，但新北市府再提出九案停車場前瞻補助申請，盼獲中央全數支持補助14.15億元，再創2,517個汽車停車位及762個機車格位，紓解民眾的停車需求。

蘇貞昌指出，前瞻計畫是競爭型補助，誰的計畫周詳效率高就能拔得頭籌。新北市在200億的前瞻計畫補助，就連續提出二次申請，補助比例也是目前所有縣市中最高的，顯示新北市府的高效率行政。

侯友宜說，新北市都市化且人口集中，非常需要停車場，爭取中的三重公37、重陽公園、信義公園、永康公園、綠湖公園、板橋信義國小、海山高中地下停車場、永平立體停車場及玫瑰公園立體停車場計九案，總工程經費需33億元，申請中央補助14.15億元，解決市民的停車問題。

新北市交通局長鍾鳴時表示，目前中央已核定板橋音樂公園等17案停車場工程計畫，總經費84.18億元，其中，中央補助31.52億元，地方負擔52.66億元，新北市交通局已立即展開停車場工程招標前置作業，預計2022年陸續完工，完工後可提供6,083個汽車格位、2,141個機車格位。