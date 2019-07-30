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時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

經濟解析／華航為私菸案護「小美」 反惹怒立委

2019-07-30 16:34經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

國安特勤人員菸品走私醜聞愈演愈烈，除了事發當時總統府界定為「超買」，引發眾怒外，還有一個重要原因，就是華航不但沒說清楚，還愈說愈離譜。

今（30）日3位華航幹部在電台受訪，聽起來事要替前資深副總羅雅美「洗白」，吹捧蔡總統清廉、不貪小便宜，結果又意外點了一把大火，惹怒隨行的民進黨立委，氣的交通部長林佳龍都說：「華航要說話，但是不要說錯話。」

以華航為上命是從的企業文化來看，今日周玉蔻的電台節目，特意邀請執行過多次專機任務的華航公共關係室協理林恒杉、空服處空服管理部經理劉建文以及空服處客艙經理駱婷到節目現場，為聽眾揭開總統專機的神秘面紗，以目前此案燒得正旺，3位主管又非發言人來看，這場訪談絕對經過上級長官同意，其目的應該是要趁此機會讓外界了解執行專機的任務過程。

但是，訪談中林恒杉「爆料」，說羅雅美到外站整備時，也會一起做清掃工作，話說的相當直接，明眼人一聽就知道是要捧一下羅雅美，給外界一種她很認真做事、沒有架子的印象，但在聽下去就感覺這是一個事先預備好的腳本，太過於做作，連華航內部人員聽了都直說，這個訪談是要「幫羅雅美洗白」嗎？

既然稱讚了羅雅美，當然蔡英文總統也不能漏掉，在主持人提問飛機上購買免稅狀況時，劉建文脫口而出「好像全機就蔡英文總統沒買」，此話聽起來好似整架飛機的人都愛貪小便宜，都有走私菸品的嫌疑，就只有蔡英文總統不貪小便宜，即使出國人人都可以買一定數量的免稅品，省一點錢，但蔡總統連這種小便宜也不會去佔。

果然，話說完立馬引發隨行的立法院副院長蔡其昌、民進黨立委管碧玲的強烈不滿，指責華航公然說謊；交通部長林佳龍在被媒體問及此事時，也皺著眉頭說：「華航要說話，但是不要說錯話。」

今日總統府首度公布內部調查進度，頗有要坦誠以對，讓此事及早水落石出，事件盡快落幕的味道，但遇到華航一再提油澆火，內幕又尚未明朗下，恐怕這起桃園機場最大的走私菸品醜聞案，在短期內還很難結束。

華航專機
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