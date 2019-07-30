全家會員突破千萬人 7-ELEVEN雙點數擴大會員招募

2019-07-30 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



超商雙雄會員大戰進入白熱化，全家（5903）今（30）日宣布會員人數突破千萬大關，且會員上半年貢獻營收占比已超過三成五，共計兌換1002億點。統一超（2912）旗下7-ELEVEN近期也積極透過雙點數經營策略擴大會員招募，7-ELEVEN表示，目前OPENPOINT會員數達430萬人，另外，7-ELEVEN App與ibon App也分別有483萬次與400萬次的下載。

全家2016年率便利商店之先，將集點貼紙轉換為App會員點數，以及累點機制調整成1元1點，至今會員人數不斷成長，截至7月成功突破千萬人，平均每2位台灣人，就有一位是全家會員。

全家電商推進部部長黃士杰表示，全家會員App主要提供累點、支付、商品預售三大功能，推出後持續受消費者好評，會員數不斷增加，統計上半年會員貢獻營收占比超過35%，平均客單價也比一般顧客多出二成，而這兩年兌點功能不斷擴增，可兌換商品從肖像贈品、擴大到各類民生用品、鮮食。

根據內部數據資料統計，上半年會員兌換點數高達一百億點，可見消費者對於全家會員App黏著度逐漸提升，未來也會透過增加會員App社群互動性，進而深化會員黏著度。

7-ELEVEN表示，會員服務儼然成為全球各產業的經營重點，規劃品牌特有的會員方案、拉攏顧客心甘情願成為VIP為首要課題。

7-ELEVEN是全台第一個推出全店集點送活動，且最早將點數、會員與電子票證三方串接的通路業者，並快速掌握行動App與電子錢包趨勢，2015年首開業界先例推出OPENPOINT App，並結合可跨通路累積點數的OPEN錢包。緊接著多元支付累點服務加入後，預估會員數將從400萬快速成長至600萬。