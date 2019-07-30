2019富邦證券理財趨勢論壇 股利滾出更佳的投資效益 創造穩定現金流

富邦證券與聯合報從7月18日起舉辦4場「2019理財趨勢論壇」講座，讓專家解讀美中貿易戰衝突、投資市場充滿變數、若是手上充滿資金的投資人現在要怎麼選擇商品，好讓自己能夠擁有充沛且取之不盡的「被動收入」。

財經名人阮慕驊、富邦證券通路管理部資深協理王耀增、富邦證券金融市場督導資深副總吳仁傑，也在論壇講座分享並且解讀ETN、債券等商品的相關重點，分享投資觀點，讓股利滿手的投資人，能夠持續投入商品再滾利，創造源源不絕的現金流。

財經名人阮慕驊在論壇上表示，若以目前股市的多方和空方來看，各自有不同的消息面，例如市場預期美國聯準會（Fed）會降息，這樣的預期心理，再加上資金寬鬆的情況下，股市可望維持上漲動能，推使美國股市往高檔突破。

阮慕驊提到，但從另外一個角度來看，美國股市的估值已高、金融市場位居相對風險較高位置，再加上市場擔心貿易戰隨時很有可能再起，日本與南韓的最新貿易爭端，都讓市場擔憂未來股市表現，投資人也必須要有的謹慎心態。

阮慕驊表示，從市場分析來看，可以發現，全球利率走向下行趨勢，資金也會往穩健的產品避險，部分資金移轉至債券，這狀況其實挺明顯的，對於屬性穩健的投資人而言，可以找到對的投資工具，讓自己能夠擁有產生被動收入，產生錢生錢的力量。

富邦理財論壇吸引滿滿民眾參加。 圖／富邦證券 提供 分享 facebook

高資產客戶 部分資產配置適合買債券

王耀增表示，過去30年，台灣的通膨每年約以2.10％的速度增長，2018年全年台灣消費者物價指數（CPI）年增率為1.35％，台灣銀行一年期台幣定期存款利率1.09％，若按照這樣換算下來，其實台灣早就已經是實質負利率，在物價出現通膨隱憂時，錢放銀行定存只會越來越薄。

王耀增建議，股利循環再投資，持續生息的正向循環，理財應先從認識自己開始，知道自己的風險屬性，好好找投資標的，開始堆起資產配置的金字塔，學習理財，知識、經驗、性格缺一不可，性格最重要。

若從債券來分析，王耀增表示，若以一個升息循環約3到4年來看，高評等債券約4％多的票息，一次的升息循環就可以收到約13％到17％的票息收入，這些都高過定存很多的票息收入，但配息率不等於總報酬率，而是能否持續配息才最重要。

若以過去經驗來看，王耀增說，經濟狀況好時：Fed升息抑制通膨，高評等優質債券在歷史經驗仍有資產保值及可能增值的效果，反之如果經濟狀況不好時：高評等優質債券更有避險的功能，高評等債券是適合高資產客戶長期持有作為資產配置的重要一環。

債券以半年配息為主，但很多投資人希望能夠季季領息，更理想的是能夠月月領息，像是領薪水一樣。透過債券投資組合，只要挑選配息月份不同的債券搭配，就能打造符合自己投資目標的季配息或月配息組合，同時達到風險分散的目標。同時滿足個人資產配置，讓錢能夠滾錢，就能在降息與市場波動的年代，打造抗震的理財組合，讓錢滾錢創造最有效率的投資效益。

王耀增表示各檔海外債配息時間不同，投資人可自由選擇配息方式。 圖／富邦證券 提供 分享 facebook

指數投資證券ETN 市場投資新選擇

券商首批發行的ETN所追蹤指數大多連結台股，證券商發行ETN所衍生的避險或交易需求也將為證券市場帶來新動能，富邦證券今年首發連結「富邦特選大蘋果報酬指數」及「富邦存股雙十等權重報酬指數」兩檔ETN，是業界唯一發行兩檔的券商，藉此滿足投資人的投資需求，並讓投資人有更多元的理財工具進行資產配置。

富邦證券金融市場督導資深副總吳仁傑表示，指數投資證券ETN特色，具有ETF及股票特性、發行籌備期間短、投資彈性效率高，除管理費以外，績效直接連結對應指數報酬，無追蹤誤差，並將配息直接滾入指數進行再投資，具節稅效益。

吳仁傑說，富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN由十檔具代表性的台灣上市蘋概股標的組成，蘋概股題材主題投資明確，成分股包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科，適合主題式、果粉等投資人。

吳仁傑指出，富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN，則是適合存股族，因為此檔ETN是由具有穩健與成長雙重優勢的20檔績優股所組成，連動標的包括統一、台塑、南亞、台化、光寶科、仁寶、國巨、台積電、廣達、南亞科、友達、可成、元大金、兆豐金、中信金、統一超、大立光、遠傳、中租及寶成。