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【重磅快評】幾天才夠？罷工預告期應交給企業團協商訂

2019-07-30 11:07聯合報 主筆室

今年接連兩次航空業罷工震驚各界。勞動部昨天邀集官、民相關單位舉行是否訂定罷工預告期座談，三十多人次發言盈庭，但意見兩極對立，毫無交集。其實，訂出罷工預告期雖不能說是空議題，但至少是失焦的議題，現行勞動法令早有罷工預告規範，差的只是法律條文沒有白紙黑字寫「罷工預告期」。

我國勞動三法其實對罷工實施的要求門檻頗高，先要會員代表過半同意才能進入罷工準備程序，之後由主管機關召集勞資雙方協商，三次協商不成，才能由所有工會會員投票決定是否罷工，過半數同意，才能實施罷工。這「三部曲」所需的時間，遠超過昨天與會者提出最長的三十天預告。

包括航空公司資方、交通部都不止一次強調罷工預告的重要，也舉了許多外國不等天數的罷工預告期；但關鍵差異是他國沒有規範罷工三部曲的勞資爭議法令；正在進行的英國希斯洛機場大罷工參與者達四千人次，他們的罷工實施並沒有預告期。

為什麼長榮空服員罷工會把罷工預告期的議題拉到很急切的時點？關鍵在依勞資爭議處理法的實施的罷工程序，社會大眾並不知道。長榮勞資爭議五月初即已進入罷工準備程序，但旅行社、運輸業等相關業界並不知道；所以，問題關鍵是怎麼把罷工進展讓相關業界知道？誰該負起告知責任？

長榮空服員六月二十日宣布罷工實施，被各界稱為「突襲式罷工」，當然有濃厚指責、批判意味，確實應變陷於措手不及，乘客更是擠滿長榮櫃檯，漫長等待卻未必能彌補行程泡湯。必須要檢討，長榮勞資關係緊張早已不是新聞，會員代表通過進入罷工準備，資方高層發公開信給工會會員都是公開的事，為什麼相關業界、國人沒能與「罷工在即」連上線？

另個問題，公用事業各有其特性，即便華航、長榮同為民航業，公司經營屬性也不同，無法在中央法令硬性訂出多少天的預告期，這應由企業內部自己談，就各自特性訂在團體協約內；長榮空服員罷工最終以訂定團協收場，雖然承諾的時間不一定恰當，但這是正確的作法。

因今年接連發生華航機師、長榮空服員罷工事件，勞動部昨天召開民用航空運輸業爭議行為...
因今年接連發生華航機師、長榮空服員罷工事件，勞動部昨天召開民用航空運輸業爭議行為座談會，討論航空業是否該訂定罷工預告期。本報資料照片
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罷工長榮空服員
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