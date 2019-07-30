全家會員數宣布突破千萬 祭出特別獎店舖30秒免費搬

2019-07-30 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全家活動自明日起跑，總共將送出8,000萬點，頭獎為1,000萬點、二獎為100萬點，三獎為10萬點、普獎為1萬點。此外，特別獎可在指定店舖「限時30秒免費搬」可以把喜歡的商品，直接帶回家。報系資料照 分享 facebook

全家（5903）今（30）日宣布會員數突破千萬。公司表示，2016年率便利商店之先，將集點貼紙轉換為App會員點數，以及累點機制調整成1元1點，至今會員人數不斷成長，截至今年7月已成功突破千萬人，平均每2位台灣人，就有一位是全家會員。總計全家會員上半年貢獻營收占比超過三成五、兌換100億點。

為歡慶會員數破千萬，全家表示，7月31日起結合線上線下，推出「千萬會員抽千萬點-會員消費周周抽」活動，凡會員到店消費累點，即可獲得抽獎資格，最大獎可免費獲得1,000萬點（共4名），特別獎則是限時30秒店舖免費搬（共4名），每周抽出一位幸運兒，活動為期四周。

全家便利商店會員暨電商推進部部長黃士杰表示，全家會員App主要提供累點、支付、商品預售三大功能，推出後持續受消費者好評，會員數不斷增加，統計上半年會員貢獻營收占比超過三成五，平均客單價也比一般顧客多出二成，而這兩年兌點功能不斷擴增，可兌換商品從肖像贈品、擴大到各類民生用品、鮮食，根據內部數據資料統計，上半年會員兌換點數高達100億點，可見消費者對於全家會員App黏著度逐漸提升，此次慶祝會員人數突破千萬，推出「千萬會員抽千萬點」活動，未來也會透過增加會員App社群互動性，進而深化會員黏著度。

全家表示，此次活動自明日起跑、為期4周，總共將送出8,000萬點，頭獎為1,000萬點、二獎為100萬點，三獎為10萬點、普獎為1萬點。

此外，特別獎可在指定店舖「限時30秒免費搬」可以把喜歡的商品，直接帶回家。