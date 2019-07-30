要摘米其林之星？私人會所「世貿聯誼社」開放啦！

2019-07-30 09:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



會員制高檔餐廳「世貿聯誼社」，迎來30年來最大變革，12月起將取消會員制，全面向大眾市場開放。世貿聯誼社將自今年10月起歇業兩個月，全面大改裝，12月起「華麗轉身」搶攻高檔餐飲市場。

世貿聯誼社維持數十年「會員制」，且已經停招會員多年，換言之，有錢也無法加入，除非你有朋友是會員，願意幫忙訂位，否則很抱歉，就是「吃不到」。因此，被譽為是政商名流的私人廚房。

近年，雖然世貿聯誼社釋出少量位置給電商平台銷售，但仍是一位難求。業界認為，這個舊時王謝堂前「宴」，未來尋常百姓家也吃得到了。

「世貿聯誼社」位於國貿大樓的33、34樓，30年前，國貿大樓是當地獨棟高樓，現在仍是新台幣2,000元紙鈔上的「地標」，來此用餐政商名流登高攬勝或有「小天下」的快意，因此「 小圓山」的美譽也不脛而走。

但30年過去，台北市高樓櫛比而起，高檔餐廳遍地開花，就連曾經榮獲全球前十大飯店的圓山飯店，還有同為會員制俱樂部的圓山聯誼會、美僑商會等，在潮流的推波之下，往日風華已經不再，營收逐漸下滑，加上高檔會員制俱樂部陸續凋零，世貿聯誼社自然也要面臨轉型的壓力。

世貿聯誼社菜色高貴但價格不貴，正宗的潮宗菜師傅鎮店、服務凌駕五星飯店，但因為會員招收有其門檻，因此一般大眾難以窺其堂奧。在過去，他就是上流社會的聯誼場所，現今，台北市的豪華餐廳林立，且民眾對於吃也極為講究，會員制的餐廳轉型是必然的事。

據悉，全球知名的美食指南《米其林星等評鑑》，不評「會員制」餐廳，因此世貿聯誼社徒有盛名，也無法摘星。據悉，世貿聯誼社今年5月邀請大陸知名大廚段譽來台客座，段譽團隊留下了幾道好菜，預計12月重新開幕後，即可望跟大眾見面。

根據業內人士表示，世貿聯誼社曾透過管道，希望了解米其林評鑑的要點，但被米其林婉拒，最主要的理由是「世貿聯誼社是會員制餐廳」。