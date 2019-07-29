親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

助理狂拿400萬經濟部補助 時力要高潞辭立委

登堂不入室？國民黨與韓國瑜的政治危機

燦坤、全國電布局新零售3C營運 下半年將逐步見效

2019-07-29 21:49經濟日報 記者張義宮╱即時報導

兩大3C通路燦坤（2430）、全國電均強打新零售的3C營運模式，結合線上、線下整...
兩大3C通路燦坤（2430）、全國電均強打新零售的3C營運模式，結合線上、線下整合優勢，提供24小時購物環境。圖／燦坤提供
分享
兩大3C通路燦坤（2430）、全國電均強打新零售的3C營運模式，結合線上、線下整合優勢，提供24小時購物環境，下半年將可逐步見效，將是衝破去年業績門檻的重要營運策略。

燦坤總經理李佳峰日前利用的全民購物節活動，首度嘗試整合網購與門市優惠，提供消費者完整的新零售服務體驗，突破時間與空間的限制，消費隨時隨地輕鬆購。他強調，網購與門市的整合服務也將持續進化，致力於消費者美好的購物體驗，也是全民購物節業績增長的動力。

李佳峰指出，很多消費者在燦坤網路訂購後到實體門市取貨，走向「融合型銷售」的營運模式，不會再區分網購和實體門市銷售比例，成為下半年的營運重點，燦坤要打造成為品牌服務的通路，替消費者找到更為優質的商品，才能形成差異化的3C通路。

前半年燦坤營收95.54億元，年減10.3%。燦坤表示，在政府節能家電補助和全民購物節的帶動下，加上天氣炎熱，有助冷氣的銷售向上，7月業績將可優於6月。

全國電則在第二代接棒下，由總經理林政勳負責營運及品牌的重任。他積極推動新品牌拓展市場，除消費者熟知的「全國電子」，再創主打「新潮、科技、數位3C」的通路品牌「Digital City」，作為進軍新零售兩大主力。

林政勳指出，「全國電子」品牌專注在「專業、親切、足感心」成為台灣民眾智慧生活的好鄰居；「Digital City」以最新潮的3C賣場為目標，大坪數店面、時尚的裝潢風格、更新潮豐富的3C家電商品及服務選擇，讓消費者一站購足，以情境式體驗讓消費者擁有全新的3C購物經驗。

前半年全國電營收89.18億元，年減0.3%，下半年衝刺冷氣、冰箱等的夏季商品，全年超過去年業績大有可為。

3C全國電子燦坤
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

活化土地 世紀鋼物流中心售後回租獲利豐

2019-07-29 21:04

美中貿易戰影響 中鋼上半年稅前盈餘年減24％

2019-07-29 20:44

購地造「北海明珠」活絡石門 阿原肥皂創200工作機會

2019-07-29 17:08

爸媽快幫我報名！UNIQLO全球首度推小店長職能體驗

2019-07-29 16:22

世紀鋼處分新建物流中心 獲利可望第3季入帳

2019-07-29 16:21

蝦皮購物攜萊雅玩AR 挑彩妝也能線上試色

2019-07-29 16:06

合庫人壽攜手家總 一同守護愛相伴

2019-07-29 15:42

環差評估若核准 台泥願解決花蓮垃圾問題

2019-07-29 15:40

訂閱經濟是王道 當年惠普拆出的HPE也搶進

2019-07-29 15:00

全家身障便利商店 首進駐社宅

2019-07-29 14:38

保瑞營運添動能 帕金森氏症藥擬Q4上市

2019-07-29 14:38

國泰航空集團台灣區總經理 徐谷昀接任

2019-07-29 13:19

網路電商快時尚浪潮下 老牌國產服飾如何掙扎求生

2019-07-29 13:17

政院加碼社會住宅包租代管計畫 預計9月底開辦

2019-07-29 13:05

全家攜手勝利基金會 公益店創全新經濟模式

2019-07-29 12:09

3小時處理有機廢棄物 楊秋忠的環保酵素技術獲訂單

2019-07-29 11:45

鋼品需求變化不大 豐興本週平盤價

2019-07-29 11:35

士電除息早盤走堅 填息率約16.67%

2019-07-29 10:09

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:04

遠東慶70歲 公益活動一波波

2019-07-29 00:53

遠東邀劇團演出 傳遞愛的力量

2019-07-29 00:52

永豐餘紙魔法 把車站變迷宮

2019-07-29 00:43

李玉鼎專訪／金車跨界出擊 瞄準餐飲財

2019-07-28 23:28

李玉鼎專訪／布局新事業…金車慢慢來

2019-07-28 23:26

經濟書坊／樂天、亞馬遜 商業模式比一比

2019-07-28 23:12

管理前哨站／競合．共贏

2019-07-28 23:11

點子農場／台灣熱能美學 走向世界

2019-07-28 23:11

策略經營／林遠棟 打造數位金融旗艦

2019-07-28 23:11

新創企業／共創模式 消弭合作鴻溝

2019-07-24 22:49

業務最前線／善用「陷入成本」 增加談判籌碼

2019-07-24 22:49

連鎖效應／大陸瑞幸咖啡 三關卡待突破

2019-07-24 22:49

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

臺灣企銀贊助屏東縣長治鄉德協社區發展協會 成立「銀髮樂齡學堂」正式熱鬧揭牌

2019-07-24 17:12

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

比特大陸急單湧入 台積7奈米訂單暴衝

2019-07-28 23:37

活儲利率差10倍！數位帳戶還有很多好康…

2019-07-29 09:00

梅花卡沒人要…我投資移民 10年只19件

2019-07-28 23:22

基富通好享退近10萬人報名 赫見彭淮南也在其中

2019-07-29 16:14

鴻海組裝新iPhone 招工不斷

2019-07-29 00:31

冷眼集／外國人想拿新加坡還是台灣身分證？

2019-07-28 23:30

董座涉違證交法！如興跌停鎖死逾3千張 中和也跌停

2019-07-29 10:32

瀚宇博、嘉聯益30日同步停牌 市場臆測購併案

2019-07-29 18:27

三強角逐 純網銀最快30日放榜

2019-07-28 23:39

長照機構報稅 要看服務性質

2019-07-28 23:42

現在還能投資黃金嗎？看外銀和台銀怎麼說

2019-07-29 13:55

台積電唱旺5G 大摩三點質疑

2019-07-29 12:58

純網銀3搶2將揭曉…要燒錢了

2019-07-29 00:15

美中貿易戰轉單效應！經濟部：電子產品銷美大增9成

2019-07-29 14:50

經長保證電價不漲 網友：這比超買菸更讓人難接受

2019-07-29 08:16

世紀鋼處分新建物流中心 獲利可望第3季入帳

2019-07-29 16:21

于品海談雙子星案 最大爭議點在這

2019-07-29 08:38

企業生日快樂／楠梓電獲利方程式大翻新

2019-07-29 00:59

太陽能廠續轉型 碩禾茂迪聯袂漲停

2019-07-29 11:25

投資如興虧了逾4億元 國發基金表明三點立場

2019-07-29 16:56

美中貿易戰打到現在 台灣哪些產業受惠？

2019-07-29 10:50

七成居民支持亞泥 亞泥工會批環保團體汙名化

2019-07-29 15:42

李開復預言人工智慧將改變人類歷史 五年後全面普及

2019-07-29 09:13

純網銀國家隊…最受關注

2019-07-28 23:34

7奈米訂單暴衝 台積一路看旺到Q4

2019-07-28 23:34

折疊裝置毛利率高 軸承廠受惠

2019-07-29 00:39

不再寄生上流！全新富人理財法大揭秘

2019-07-29 16:21

網紅深入鴻海深圳廠 生活體驗給滿分

2019-07-29 00:30

三星、華為折疊機 9月PK

2019-07-29 00:39

夫贈1200萬後意外死亡 妻從免稅變要繳遺產稅

2019-07-29 14:38

雙子星案若廢標重來 于品海：南海不會參加

2019-07-29 08:35

網路電商快時尚浪潮下 老牌國產服飾如何掙扎求生

2019-07-29 13:17

傳年中績效獎金沒消息 華碩：31日發放

2019-07-29 15:42

歷經三個小時會議 勞資代表對罷工預告期仍無共識

2019-07-29 18:12

財產贈與配偶兩年內意外亡 未申報遺產稅被罰

2019-07-29 15:23

外資看台積電存兩疑慮 重申中立評等

2019-07-29 12:51

新聞中的法律／讓員工在家工作…兩個注意

2019-07-28 23:42

雙虎致力差異化 友達衝高值、群創攻整機

2019-07-29 14:38

IC設計法說會旺季 聚焦聯發科毛利率、5G數據機晶片

2019-07-29 11:25

比「抗壓性低」還嚴重 企業眼中的新鮮人關鍵缺點是?

2019-07-29 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top