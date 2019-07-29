燦坤、全國電布局新零售3C營運 下半年將逐步見效

2019-07-29 21:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



兩大3C通路燦坤（2430）、全國電均強打新零售的3C營運模式，結合線上、線下整合優勢，提供24小時購物環境。圖／燦坤提供 分享 facebook 兩大3C通路燦坤（2430）、全國電均強打新零售的3C營運模式，結合線上、線下整合優勢，提供24小時購物環境，下半年將可逐步見效，將是衝破去年業績門檻的重要營運策略。

燦坤總經理李佳峰日前利用的全民購物節活動，首度嘗試整合網購與門市優惠，提供消費者完整的新零售服務體驗，突破時間與空間的限制，消費隨時隨地輕鬆購。他強調，網購與門市的整合服務也將持續進化，致力於消費者美好的購物體驗，也是全民購物節業績增長的動力。

李佳峰指出，很多消費者在燦坤網路訂購後到實體門市取貨，走向「融合型銷售」的營運模式，不會再區分網購和實體門市銷售比例，成為下半年的營運重點，燦坤要打造成為品牌服務的通路，替消費者找到更為優質的商品，才能形成差異化的3C通路。

前半年燦坤營收95.54億元，年減10.3%。燦坤表示，在政府節能家電補助和全民購物節的帶動下，加上天氣炎熱，有助冷氣的銷售向上，7月業績將可優於6月。

全國電則在第二代接棒下，由總經理林政勳負責營運及品牌的重任。他積極推動新品牌拓展市場，除消費者熟知的「全國電子」，再創主打「新潮、科技、數位3C」的通路品牌「Digital City」，作為進軍新零售兩大主力。

林政勳指出，「全國電子」品牌專注在「專業、親切、足感心」成為台灣民眾智慧生活的好鄰居；「Digital City」以最新潮的3C賣場為目標，大坪數店面、時尚的裝潢風格、更新潮豐富的3C家電商品及服務選擇，讓消費者一站購足，以情境式體驗讓消費者擁有全新的3C購物經驗。

前半年全國電營收89.18億元，年減0.3%，下半年衝刺冷氣、冰箱等的夏季商品，全年超過去年業績大有可為。