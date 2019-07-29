爸媽快幫我報名！UNIQLO全球首度推小店長職能體驗

2019-07-29 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



日本平價服飾品牌UNIQLO將率服飾業者之先，自8月起於全台北中南31間店舖舉辦UNIQLO的「小店長職能體驗」活動，而且這場活動在台灣可是全球獨有呢！ 圖／UNIQLO提供 分享 facebook 7-ELEVEN的便利商店小小店長活動，大受小朋友歡迎，日本平價服飾品牌UNIQLO將率服飾業者之先，自8月起於全台北中南31間店舖舉辦UNIQLO的「小店長職能體驗」活動，而且這場活動在台灣可是全球獨有呢！

UNIQLO表示，「小店長職能體驗」活動將針對7歲至12歲的小朋友們，透過趣味的互動環節設計讓孩童體驗UNIQLO店舖特有的服務精神，深刻體會服務業的特色，增進互動應對能力，培養生涯發展興趣。