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世紀鋼處分新建物流中心 獲利可望第3季入帳

2019-07-29 16:21經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

世紀鋼鐵董事長賴文祥。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
世紀鋼鐵董事長賴文祥。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
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世紀鋼今（29）日舉行重大訊息說明會，處分新建物流中心，處分獲利可望在第3季入帳。

世紀鋼表示，物流中心早已建好且出租給物流業者，這次處分是基於非核心事業，收回與獲利的資金將再投入離岸風電產業的經營。

世紀鋼離岸風電
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