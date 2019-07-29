蝦皮購物攜萊雅玩AR 挑彩妝也能線上試色

2019-07-29 16:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



蝦皮購物宣布攜手萊雅集團，首度在全球7國站內推出「BeautyCam妝水水」功能，打造創新虛擬實景的美妝購物體驗。 圖／蝦皮提供 分享 facebook 蝦皮購物今（29）日宣布攜手萊雅集團，引進「ModiFace AR」技術，首度在全球七國站內推出「BeautyCam妝水水」功能，打造創新虛擬實景的美妝購物體驗。蝦皮表示，即日起凡在蝦皮商城「巴黎萊雅LOréal Paris」、「媚比琳Maybelline」及「NYX Professional Makeup」官方旗艦店選擇唇部彩妝，即可一鍵「開始試色」。

美妝為蝦皮前三大熱門類別，廣受用戶喜愛，蝦皮為提升用戶的彩妝消費體驗，導入萊雅集團ModiFace科技，於站內發布「BeautyCam妝水水」虛擬試妝功能。蝦皮表示，消費者選擇一鍵「開始試色」，可透過AR技術模擬唇彩表現，打造如同店內試色的虛擬實景購物感受，為網購體驗增添互動趣味。

蝦皮此次引進萊雅集團ModiFace推出「BeautyCam妝水水」試妝功能，連同日前發布的「油痘粉刺A.I.智慧診斷科技 SPOTSCAN」，領先業界提供「美妝虛擬試色、肌膚保養檢測」的全方位個人化服務。蝦皮區域董事經理何子翔表示，蝦皮將個人購物需求結合科技互動體驗，加快美妝護膚市場的發展進程，相信能為全球七國的用戶打造更具創新的網購歷程。

LOréal亞太區大眾化妝品部商務總經理Chris Driver也說，萊雅集團此次將ModiFace科技導入蝦皮推出BeautyCam，象征著全球美妝產業的重大進程。將彩妝實體店試色選購的過程轉移至蝦皮APP中，讓消費者在網購虛擬情境輕鬆找到最符合自己的唇妝產品，相信能提供更便捷、精準的消費體驗。