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合庫人壽攜手家總 一同守護愛相伴

2019-07-29 15:42經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台北市社會局副局長黃清高(中)率家總理事長郭慈安(左二)、副主任張筱嬋(左一)及...
台北市社會局副局長黃清高(中)率家總理事長郭慈安(左二)、副主任張筱嬋(左一)及合庫人壽董事長杜振遠(右二)、總經理沈玫君(右一)，一同為家庭照顧者打氣。合庫人壽/提供
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中華民國家庭照顧者關懷總會(簡稱家總)與合作金庫人壽攜手公益邁入第七年，今年守護愛相伴台北首場公益演唱在華山的Legacy舉辦，由音樂不老頑童陳昇、歌姬娃娃金智娟、台語天后秀蘭瑪雅以及星光幫賴銘偉擔綱演出，邀請百餘位長期照顧者及家屬到場聆聽，台北市政府社會局副局長黃清高也親臨演唱會現場，為家庭照顧者打氣、撐腰，談及高齡少子化社會現象，提到青壯年在社會上及家庭中扮演著中流砥柱的角色。

一但面臨到家人需要長期照顧的情況，這群「在職照顧者」同時也是國家主要勞動力，在工作與照顧蠟燭兩頭燒的歲月中，很容易讓原本事業家庭都圓滿的輝煌中年時期如流沙一般潰堤，所以一定要善用政府的長照資源，不要因為照顧而輕易離開職場，避免讓「中流砥柱」崩壞成「流沙中年」。

擔任台北場演出的娃娃金智娟也對照顧者們喊話，要他們認為自己是最棒的，時常給自己鼓勵，並在照顧之餘也可以到喘息咖啡館，喝杯咖啡喘口氣。而同樣是台北場演出歌手的賴銘偉以及秀蘭瑪雅也分享了自身的照顧經驗，賴銘偉提到自己的奶奶因為失智需要人照顧，雖然現在她已經不認得自己了，但是還是想陪在她身邊，同時也向照顧者喊話：「我們苦一陣子，不要辛苦一輩子，把負能量都交給我吧！」

秀蘭瑪雅也表示自己因為北上工作，當父母生病時，還好有弟弟妹妹可以分擔照顧父母，不然自己真的分身乏術，所以深刻體認到家庭照顧資源的重要性。

除了陳昇、娃娃金智娟、秀蘭瑪雅、賴銘偉等歌手外，陳國華、趙詠華、黃妃、張芸京、黃文星、曾沛慈、謝震廷、慢慢說等也一起響應公益，在台中及高雄以歌聲撫慰照顧者，希望讓更多人來「守護愛相伴」。

除了多位藝人獻唱外，演唱會中也邀請照顧者代表阿龍現身分享，媽媽十年前毫無預警倒下，從此不起，當時因企業不友善而被迫離職一段時間，所幸在朋友的提醒下，鼓起勇氣向外求援，終於找到政府長照服務，做好照顧安排後，又重新再回到職場上。

阿龍說：「一定要懂得善用資源，主動、不要害怕害羞，這樣照顧路上才能走得長遠，走得順利。」為支持與感謝家庭照顧者，演唱會現場合庫人壽團隊獻花給阿龍與百位家庭照顧者，備感溫馨。

為了讓照顧者在工作及照顧之餘，能多出來走走，舒緩壓力與緊繃生活，今年在演唱會開演前，特別規畫伴伴市集，讓照顧者能悠閒度過夏日午後，而當天攤商也將捐出10%營業所得給家總，以行動支持照顧者。

此次市集活動最大特色就是「照顧咖啡館」攤，由家總推出，老爸咖啡有限公司和極簡咖啡贊助支援，現場的工作人員就是家庭照顧者。

極簡咖啡負責人吳欣儒表示，自己就是在職照顧者，要照顧體弱媽媽、長年洗腎的弟弟，還要台北宜蘭兩地跑的工作，深知蠟燭兩頭燒的處境，幸好在人生最低潮時遇到家總，在社工的陪伴下，讓我認識許多資源，也重新看見家庭動力，今天參與這個公益活動，希望能夠傳遞正能量給其他照顧者。

另一位照顧者40歲阿寰：離職照顧腹膜透析、失智雙親長達13年，起初他也不信賴長照資源、外人照顧，經由家總及家庭照顧者支持據點社工引導下，嘗試改變。去年結束照顧後，參加家總中途職場實習計畫，重新開啟與社會的鏈結，現在是咖啡店的正式員工，未來還想開咖啡店創業呢。

咖啡館賴銘偉
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