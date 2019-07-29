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飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

用第一流技術 製作頂級動物營養品

2019-07-29 13:31經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

許多人都會吃營養品補身體，其實動物也不例外。成立超過三十年的祥圃，為豬牛羊水產等客製化營養品配方，引進世界第一流的工廠技術，過程無毒無藥。甚至從產地延伸至餐桌，自己當起豬農，銷售冷藏豬肉。

水產

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