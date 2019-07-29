地天泰農業生技環保酵素工廠落成啟用 擬三年內上市櫃

2019-07-29 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中天生技（4128）旗下鑽石生技投資轉投資的地天泰農業生技，位於台中工業區的「環保酵素工廠」今（29）日落成啟用，地天泰董事兼首席技術長、也是中研院院士的楊秋忠表示，新廠一天可以生產20噸環保酵素，初期年產値20億元，公司並規劃三年內推動股票上市櫃。

地天泰農業生技為科技部價創計畫第一個成功募資出場案例，首輪募資即獲國內鑽石生技投資、香港商生利國際投資、富邦創投及台新金控等投資人共計3億元資金，並於今年榮獲台灣10大最酷科技新創團隊。

中天生技董事長路孔明，目前也是地天泰的董事長，中天生技旗下鑽石生技投資，則是地天泰最大法人股東。

地天泰核心酵素工廠落成啟用後，未來將生產各類環保酵素，結合反應設備可在3小時內，將有機廢棄物快速反應製成有機質肥料，取代傳統需3至6個月的微生物堆肥，解決產業界有機廢棄物無適當去處、遭(處理業者)隨意倒棄、剩食流入市面造成食安漏洞、產生高額清運及處理費、堆肥惡臭的鄰避抗議等影響民生及產業的問題。

今天啟用典禮，由楊秋忠與農委會主委陳吉仲、科技部產學及園區業務司長邱求慧及中興大學副校長黃振文等人主持。

現場並與京都念慈菴及泓橋環保科技、隆來環保科技、新福綠地農業科技等政府廚餘代處理與堆肥業者簽訂合作備忘錄，上述公司將運用地天泰的TTT快速處理技術，完善地處理中藥渣及廚餘有機廢棄物長期無法有效及合理處理的窘境，一年下來可產生超過1億元的產值。

地天泰TTT快速處理技術除能解決上述有機廢棄物外，亦能解決農林漁畜、果菜渣、生活污泥、枯枝落葉、製藥廠、食品加工廠、屠宰場、餐廳、造紙廠、污泥處理、皮革廠等產業的有機廢棄物。

路孔明表示，天下雜誌曾報導「有機即商機、全球有1兆元的市場」，但至今尚未見有重大的商業進展，其原因是缺乏有效及快速的技術，處理大量有機廢棄物生產有機質肥料。

如今，TTT技術可突破此瓶頸，公司不僅要以台灣為根據地，亦積極佈局全球，結合相同理念的夥伴，推廣環保的普世價值。

此外，為協助解決馬來西亞及印尼每年累積上億公噸無法處理的油棕廢棄物問題，地天泰已與Harvest Heaven公司合組公司處理當地棘手的油棕廢棄物問題，每年預計有新台幣5,000億元的市場規模。

楊秋忠表示，地天泰的TTT技術是現今全球唯一最快的創新專業有機廢棄物處理技術，其基礎是建立在8,000多株菌種資料庫，無法被取代，公司將繼續研發更多樣的酵素產品、降低生產成本及創造循環經濟及美好環境的世界。