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美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

3小時處理有機廢棄物 楊秋忠的環保酵素技術獲訂單

2019-07-29 11:45聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

中研院院士、中興大學土壤環境科學系教授楊秋忠研發的環保酵素技術，可在3小時內將有機廢棄物快速製成有機質肥料，獲四家國內產業訂單肯定。未來更瞄準馬來西亞及印尼每年累積上億公噸、無法處理之油棕廢棄物問題，預估每年有新台幣5000億元的市場規模。

該技術目前為全球唯一且最快的有機廢棄物處理技術，並成功商業化。價創計畫所成立的「地天泰農業生技股份有限公司」，今天舉行核心酵素工廠落成啟用典禮。科技部表示，該公司運用楊秋忠「創新快速有機廢棄物處理技術」的相關設備與環保酵素產品，宣布取得京都念慈庵、泓橋環保、隆來環保及新福綠地等4家國內業者訂單，再創學校科研成果商業化嶄新里程碑。

為了解決目前產業界有機廢棄物無適當去處，造成不肖業者隨意倒棄、剩食流入市面產生食安漏洞、高額清運處理費及堆肥惡臭之鄰避抗議等問題，楊秋忠運用獨特環保酵素技術結合反應設備，可在3小時內將有機廢棄物快速製成有機質肥料，取代傳統3至6個月堆肥製程。去年度已獲國內外投資人青睞成功募資新台幣3億元，今年更獲選為2019台灣科技十酷新創企業。

科技部表示，價創計畫協助學界具潛力的技術進行商業化，已有12件個案出場成立新創公司，向國內外投資人成功募資金額合計已超過新台幣12.5億元。台灣學界蘊藏許多具市場潛力的技術成果，可望成為產業解決現有問題的良藥，並帶動創造更多社會效益。

科技部表示，價創計畫所成立的「地天泰農業生技股份有限公司」，今天舉行核心酵素工廠...
科技部表示，價創計畫所成立的「地天泰農業生技股份有限公司」，今天舉行核心酵素工廠落成啟用典禮。圖/科技部提供
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廢棄物新台幣環保

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