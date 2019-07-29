網路電商快時尚浪潮下 老牌國產服飾如何掙扎求生

2019-07-29 13:17 聯合新聞網 文章提供／遠見



在台灣有39年歷史的服飾品牌獨身貴族（singlenoble）。 圖片提供／遠見 分享 facebook 在台灣有39年歷史的服飾品牌「獨身貴族」（singlenoble），12日傳出已經欠薪達2個多月，並且全台多個縣市開始撤點。從獨身貴族的困境，我們可以看見中小型企業所面對各樣的挑戰：不論是時代變遷、客群改變，再到上下二代經營理念不同的摩擦跟衝撞。其中，這四件事是經營者必須學會的。

7月12日，39年歷史的台灣服飾品牌—「獨身貴族」，遭爆欠薪兩個多月，並已從多個縣市撤點，消息一出，引起各界譁然。

第一時間，第二代接班人──總經理馮冠皓發給內部員工道歉信，提到他投資被騙、銀行不肯借錢，資金周轉出了問題。

外界只知，馮冠皓被投資方騙了，但歸根究底，是因為獨身貴族業績滑落，

從全盛時期年營收12億，目前只剩4到5億，經營艱辛，才必須金援，結果缺口愈來愈大，造成一連串連鎖效應。

獨身貴族的案例，再度將許多老字號國產女裝不願面對的困境，重新暴露在陽光下。

全球化快時尚、網路電商崛起，加上新一代年輕族群消費模式改變，都讓國產女裝內外夾擊，「寒流」加劇。

獨身貴族事件讓iROO財務長黃淑雯感觸頗深。「獨身貴族本業還是沒虧呀，只是想讓路走的更長更遠。」黃淑雯指出，根本原因就是資金。

「所有中小企業都是單打獨鬥，如果沒調整好財務結構，沒有子彈，怎麼進一步往外打亞洲杯？」黃淑雯說，無論是政府或銀行，對「夕陽產業」的資金支持或扶植都很弱，業者要自己想辦法籌措，才能活下去，「這是很荒唐的結構問題。」

iROO是20年的國產女裝品牌，和獨身貴族相同，所有商品堅持自行設計、打版，目前在全國擁有75個櫃點，海外新加坡5個櫃點。

「我們（iROO）光是設計研發團隊就有40多人，成本相對高。」黃淑雯觀察，不少品牌開始縮小規模，只雇採購（Buyer），她強調，守住核心優勢，這是必須花的成本。

獨身貴族堅持不裁員、不關店，也是許多傳統零售品牌轉型做電商，會遇到的矛盾。

「我必須要誠實說，每個品牌要做電商，都會面對內部壓力，尤其是實體門市」，黃淑雯說。

「今天到我實體店，明明就是我的客人，但卻到我的官網去下單，那到底分潤給誰？」商研院數位創新系統服務中心主任范慧宜觀察。

從「獨身貴族」看國產女裝的經營困境，該如何找解方突破？

服裝行業最風光的時代已經過去，為了周轉，7年前獨身貴族就曾忍痛出售北市內湖的堤頂大道總部。

然而這樣只是「治標不治本」，雖然換到更多資金，但門市的租金、人力成本壓力很大，加上堅持做好產品、服務40多歲的主顧客群，疏於開發經營新客戶，加上引進投資被詐騙，堪稱雪上加霜。

解方一：導入「分潤」制度，激勵門市

不少傳統零售業最早的做法是，把過季或折扣品放到網路賣，希望避開同質商品在實體和虛擬通路的排擠效應。

然而，顧客變聰明了，不少品牌也發現，實體和虛擬通路的經營邏輯不但迥異、客群樣貌也截然不同。

舉例來說，經常到門市消費的客人，喜歡體驗和服務，但當門市陳列的商品有限，或沒空到門市消費時，官網和電商網站就是另一個購買管道。

范慧宜舉例，中國大陸有一些經營零售業的台商，每間實體店都連結到線上商城，「以品牌為中心」，當消費者在線上下單，就以離他最近的實體門市出貨，通路間互拆利潤，「就不會怕互打」。

「這種作法，可以滿足那些不方便出門或太忙無法到店購買的消費需求，也讓門店更瞭解週邊客人的喜好，當他們到店時，提供更有溫度的體驗，」范慧宜說。

其實，國內的「SO NICE」早在2015年，就推出專屬APP，鼓勵門市銷售員協助推廣，有不少「阿姨級」的銷售員認真經營，主動鼓勵顧客下載優惠券，賺進更多業績。

解方二：透過新科技 虛實通路「混搭」互補

輔導多家中小企業的仲悅企管顧問總經理吳桂龍也認為，「實體」和「電商」間並不是「敵我」分明。

「電商有盲點，族群集中在年輕族群；收到不符預期或誤差尺寸的商品，消費者的感覺未必好。」吳桂龍說，許多消費者仍習慣「面對面」服務，在接軌轉型的過渡期，或可適度導入新科技，如後台的AI（人工智慧）系統、VR虛擬實境試穿機制等來「試水溫」。

實體通路保留門市特色，以熟客最喜愛的商品類型為主，但也融入科技，可以服務到更全面的客群。

吳桂龍說，這樣做有兩個好處，第一，把「門市」縮小，節省租金和人員成本；第二，當顧客到店，既可享有面對面服務，也可克服空間限制，延伸到線上，門市人員甚至可擔任「導購」人員，協助顧客連至官網去挑選更多當季商品，增加業績。

解方三：找對的客群 強化會員經營

「電商不一定就是萬靈丹，線下品牌也未必要隨波逐流，」范慧宜舉例，同樣國產品牌，走高級精品路線的夏姿女裝，就不做電商，而是透過全國14家店面展示銷售，讓消費者親眼摸觸、觀賞產品本身質感，「他們定位很清楚，鎖定頂級客群用心經營，依然有競爭力」。

另一個案例，則是反著做，從電商到線下的「米果服飾MOBO」，米果是年輕二代接班，承襲家裡30年成衣製造經驗，在網路的自創品牌，然而「見面三分情」，為了與更多消費者溝通，也積極開門市，把實體店變成「試衣間」。

「電商現在已是紅海，甚至行銷費用、成本都不比實體低，」范慧宜強調。

由於消費者不斷改變，大家都要追逐，瞭解消費者的樣貌、甚至預測未來，也是轉型的重要一環，才能決定要如何投入電商，以及如何設計經營模式。

換句話說，即便電商趨勢一波波「鯨吞蟻蝕」實體業績，但門市依然有獨特的價值，找到客群、用對方法，都能做到生意。

另一方面，業者也要換腦袋。「過去在乎實體坪效，往後應該更重視五感氛圍的營造，讓客人有更好的沉浸式體驗，」范慧宜說。

解方四：結合上下二代優勢 找到最好的經營方式

獨身貴族事件，更凸顯上下二代矛盾的經營理念。

「我建議父母，乾脆趁著還有點現金、也沒欠銀行錢，把品牌收起來，結果他們回我一句話：「公司30年了，很多員工也都做30年，員工生計是企業社會責任，怎樣也不能關！」馮冠皓在打破沉默，接受媒體獨家專訪時如是說。

老一代對資深員工的責任，不願意縮點、剝奪其工作權，但第二代深知年輕族群已經不一樣了，不能只固守老客人，而是要創新求變。

一般總期望二代接班要創新、立下戰功。但帶進新觀念時，往往跟上一代的經營者產生「觀念」角力。

吳桂龍輔導過各式各樣案例，他表示，創業第一代有長久的經營經驗，二代則是對趨勢敏銳、願意嘗試新作法。當二代進入公司後，如果一代不願意放手，或互有堅持。建議不如成立子公司或行銷公司，讓二代經營，同樣運用公司的資源，從旁協助，不會直接產生上下兩代的衝突。

獨身貴族已經付出高昂學費，如何面對年輕人消費行為模式改變、電商的衝擊，以及二代之間的衝突，這都是老品牌無可迴避、必修的一堂課。

（作者／廖君雅 攝影／廖君雅 本文出自2019.07.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）