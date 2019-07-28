零嘴包裝為什麼跟枕頭一樣大？食品公司老董解謎

2019-07-28 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



哇，洋芋片的包裝怎麼跟枕頭一樣大！眼尖的消費者最近發現，賣場裡的許多零嘴包裝袋都變大了，不但吸睛，也讓人耳目一新。以生產「波的多」洋芋片知名的華元食品，最近就在中元節前推出像枕頭般大小包裝的洋芋片「野餐包」另還有露營包、和一般包，讓消費者有不同選擇。

不僅是外包裝改變，口味上也有創新。例如他們特別加入了世界上極珍貴的法國頂級海鹽「鹽之花」提味，使得洋芋片的香味得以充分被展現，並散發似有若無的紫羅蘭花氣息。

華元食品人員指出，鹽之花產自法國布列塔尼的Guerande地區，因為重量輕，漂浮在鹽水表面，不與泥土接觸，所以顏色雪白，且鹹味圓潤輕柔、回甘悠長。也因每50平方公尺的鹽田才能結晶出不到500公克的鹽之花，所以極為珍貴。

華元食品董事長郭耀鵬說，洋芋片要好吃，要訣在於馬鈴薯要新鮮；以華元而言，他們就以台灣本產馬鈴薯為主，現採現做，自國外進口的也全程有溫濕度掌控，且製作過程使用好油，最後再以好鹽畫龍點睛；這樣製作出來的洋芋片讓消費者一入口便知其絕佳風味。

他頗具信心地說，洋芋片的製作就和吃牛排一樣，好的肉根本不需要什麼味道濃重的佐料，只需要些許的鹽簡單提味即可。而且，就跟日本人連蔬菜都油炸一樣，只要用的是好油，並不會影響健康。