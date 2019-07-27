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讓科學走入生活 國研院科普活動成大開展

2019-07-27 17:17中央社 台北27日電

國家實驗研究院與成功大學合辦「科學家的秘密基地」科普活動，即日起至7月31日在成...
國家實驗研究院與成功大學合辦「科學家的秘密基地」科普活動，即日起至7月31日在成功大學中正堂展出。圖／國研院提供
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國研院規劃的「科學家的祕密基地」科普展今天在台南成大開展，國研院表示，轄下8個研究中心和成大研究團隊都會舉辦活動、展出科研成果，讓民眾與科學零距離接觸，親身體驗科普相關知識。

國家實驗研究院與成功大學聯合舉辦的「科學家的祕密基地」科普展，今天上午在成大中正堂正式展開為期5天的展覽。

根據國研院與成大規劃，「科學家的秘密基地」有8個國家級的實驗中心參與，成大研究人員共襄盛舉。現場規劃「天空基地」、「奇幻基地」、「探測基地」、「智慧基地」與「科學樂園」等5大主題，除了展示已成功發射的福衛七號模型，搭載福衛七號升空的獵鷹重型火箭的模型是展品亮點。

除了展品之外，現場也有眾多科學實驗及活動，讓民眾與科學零距離接觸，親身體驗科普相關的知識。

國研院院長王永和致詞時表示，希望透過這個展覽，將研發成果轉換為可以親身體驗的遊戲，讓民眾可以透過這樣的方式瞭解艱深的科學研究與知識。此外，他也預告，國研院將舉辦一系列的暑期活動、規劃參訪國家級實驗中心，讓民眾體會科學研究的樂趣。

成功大學副校長張俊彥表示，期待透過這次展覽，將科普知識帶入大眾的生活，進而扭轉科學艱澀與深奧的印象。

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