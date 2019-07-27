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富邦人壽新手失智家庭分享會 挺進台中

2019-07-27 15:21經濟日報 記者宋健生╱即時報導

「失智海嘯」受到全球重視，富邦人壽響應政府2025年失智友善台灣願景，與商周集團合作，今（27）日在台中裕元花園酒店舉辨今年首場「新手失智家庭分享會」，吸引150多名民眾及照顧家屬參與，也為今年的失智關懐分享活動揭開序幕。

世界衛生組織（WHO）估計，全球平均每3秒就新增一名失智患者，並正式宣告失智症為全球公共衛生的優先議題。而在台灣，據衛福部調查顯示，截至2018年失智症患者已超過28萬人。

對此，富邦人壽公關廣宣部長陳姿瑛表示，富邦人壽以關懷失智患者與照護者的身心靈為目標，今年特別與商周集團合作，陸續於台中、新竹及新北市等地，打造「新手失智家庭分享會」。

今天的分享會，邀請中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師賴德仁、台灣失智症協會副秘書長李會珍，藉由醫師與專家的「專業作伴」，提升新手失智家庭與一般大眾對失智症的病識感。

同時，也期待能透過失智個案家屬「朋友作伴」的經驗分享，增加照護的正向力道與思維，並透過園藝治療帶領大家執行療癒手作課程，讓新手照護者能「暖心暖身」，給予專業知識與支持能量，也鼓勵失智患者能走出戶外動動手。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，失智症是國人應共同面對的社會議題，富邦人壽長期投入關懷失智，不僅號召全台3萬名員工完成線上培訓，成為失智守護天使，提升自己對失智症的病識感，也期盼能在關鍵時刻，對社會、對他人伸出援手。

此外，也積極推廣新手失智家庭分享會及失智協尋手鍊，給予失智家屬及時且有效的照護資源。陳俊伴強調，富邦人壽將會持續整合資源與力量，展現企業正向影響力，支持失智家庭擁有一段不失意的照護歷程。

陳姿瑛表示，面對失智海嘯，大家在認知與準備上都是新手，富邦人壽持續舉辦關懷新手家庭失智分享會，不僅給予新手照護者能量與支持，更期盼藉由活動的推展，讓每個人都對失智症有正確的認知，對未來有妥善的準備心理與行動。

明明還年輕，怎麼可能得失智症？這是一般人對失智症的疑問之一，其實一般常見的失智症是指「老化失智」，而年齡小於65歲即確診為失智症的患者，是屬於「年輕型失智症」，兩者的病癥截然不同，也因為發病時間年紀較輕，所以有許多患者與家屬都不願正視，而延緩就醫時程。

李會珍表示，許多年輕型失智症患者，容易被判定為精神或憂鬱相關疾病，使得照護資源無法跟上，家屬總是繞了一大圈才回到失智照護的正軌上。

年輕型失智症相較於老年型失智症的病程進展快速，且患者通常是家中的重要支柱、經濟來源或決策者，因此照護者多為配偶或子女，他們的心情調適，在照護之路上就更顯重要。

賴德仁表示，年輕型失智症病因之一，來自遺傳性的家族病史，如有前期病徵出現，建議可先透過基因檢測初步判斷是否罹病；但要特別提醒的是，年輕型失智症病狀多樣絕不可輕忽，建議可透過多動腦、多運動、多與人互動來預防。

今天出席分享會的失智個案是一對母女，62歲的母親是年輕型失智症確診一年多，年僅26歲的女兒伍如琳回想，其實媽媽早在2012年已有失智前兆，像是性情改變、生活障礙、注意力降低，且常反覆發問，甚至出現物件歸類錯亂的狀況。

伍如琳陪伴媽媽身旁已近三年時間，這段日子裡，伍如琳清楚知道穩定媽媽的心理情緒最為重要，因此她安排了園藝手作活動，陪著媽媽拿起鏟子鬆土，一起欣賞花草舒緩身心，讓她心情沉澱許多，互動過程中伍如琳也不時讚美她，讓心情也跟著愉悅。

為提升國人對失智議題的關注與重視，富邦人壽也與商周集團、世新大學民意調查研究中心攜手執行「失智症病識感與準備度全台大調查」。

調查顯示，如果家人不幸罹患失智症，最擔心患者的記性變差而找不到回家的路，其次為妄想、躁動與產生幻覺，第三則是個性驟變、憂鬱寡言。

富邦人壽與老人福利聯盟三年來一起推廣失智患者配戴協尋手鍊，一旦民眾發現走失的失智患者，可撥打電話至24小時協尋中心，就能幫助患者找到回家的路。

為了給患者與家庭及時支援，富邦人壽也與全台100個失智相關診科合作，推動醫師確診送失智協尋手鍊模式，讓照護資源能第一線滿足需求。

另一方面，調查也發現，近七成五的受訪者認為，每月只需花費5萬元以下就夠，不過據台灣失智症協會資料顯示，每月平均照護費用（含照護者離職之收入損失）約需5~6萬元，顯示民眾對失智症照護費用的估算，與實際的準備狀況有明顯落差。

面對沉重且漫長的失智之路，富邦人壽提醒社會大眾對失智症應多理解、早行動，才能有正向的態度從容面對，並握有妥適的照護資源。

富邦人壽「新手失智家庭分享會」，吸引150多名民眾及照護家屬參與，也為今年的失智...
富邦人壽「新手失智家庭分享會」，吸引150多名民眾及照護家屬參與，也為今年的失智關懐分享活動揭開序幕。記者宋健生/攝影
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富邦人壽新手失智家庭分享會在台中登場，圖中左起為園藝治療師黃正裕、中山醫學大學附...
富邦人壽新手失智家庭分享會在台中登場，圖中左起為園藝治療師黃正裕、中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師賴德仁、富邦人壽公關廣宣部長陳姿瑛、台灣失智症協會副秘書長李會珍、照顧家屬伍如琳、智富月刊社長朱紀中。記者宋健生／攝影
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富邦人壽持續舉辦關懷新手家庭失智分享會，不僅給予新手照護者能量與支持，更期盼藉由...
富邦人壽持續舉辦關懷新手家庭失智分享會，不僅給予新手照護者能量與支持，更期盼藉由活動的推展，讓每個人都對失智症有正確的認知，對未來有妥善的準備心理與行動。記者宋健生／攝影
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失智症富邦人壽醫師
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