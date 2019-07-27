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陸實施禁廢令 榮成調結構 暫無南向設廠計畫

2019-07-27 00:27聯合報 記者曾仁凱／台北報導

造紙公會舉辦「紙箱戰紀」活動宣導紙類回收觀念，國內造紙三巨頭永豐餘董事長何奕達、...
造紙公會舉辦「紙箱戰紀」活動宣導紙類回收觀念，國內造紙三巨頭永豐餘董事長何奕達、正隆董事長鄭舒云和榮成董事長鄭瑛彬(左)難得聚首。 記者曾仁凱／攝影
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中國大陸實施禁廢令，加上美中貿易戰削弱景氣需求，工紙大廠榮成董事長鄭瑛彬昨天表示，榮成目前是在「冬季裡調結構」，等待二○二○年底大陸廢紙進口「歸零」，能與大陸同業重新站在公平起跑點。未來三年將全力聚焦台灣投資，暫時沒南向設廠計畫。

久未公開現身的鄭瑛彬，昨天出席由造紙公會及環保署共同舉辦的「紙箱戰紀」活動，宣導正確紙類回收觀念。面對媒體追問大陸去年開始實施禁廢令，對榮成營運造成重大衝擊，鄭瑛彬坦承，榮成目前是在「冬季裡調結構」。

他說，大陸實施禁廢令，使進口廢紙和國內廢紙的價差飆高；而在進口廢紙配額的分配上，又明顯優厚大陸廠商，這對榮成而言，在成本競爭上確實很不利。

鄭瑛彬表示，大陸生態環境部已經宣示二○二○年底達成實現固體廢物零進口目標，也就是到明年底大陸廢紙進口要「歸零」。他認為，這樣反而公平，沒有原料價差問題，但大陸接下來會有什麼的配套政策？還要再觀察。

響應經濟部「台商回台投資行動方案」，榮成日前已宣布，未來三年將加碼回台投資高達七十億元。鄭瑛彬說，現在看起來，變數最少就是台灣，而且台灣有優異的員工素質、地理位置等優勢，現階段全力投資台灣。

廢紙台商
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