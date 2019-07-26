科創板A+H公司股票納入滬深港通達成共識

2019-07-26 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



上海證券交易所26日表示，滬深港交易所就科創板A+H公司股票納入滬深港通股票範圍安排達成共識。

上交所網站刊登新聞稿稱，滬深港交易所經協商決定，A+H股上市公司的A股為科創板股票的，將在滬港兩市相關業務技術準備工作完成後，納入滬股通股票，具體納入時間另行公布。

基於對等原則，其對應的H股屆時也將同步納入滬深港通下的港股通股票。A+H股上市公司的H股，屬於恒生綜合大型股指數、中型股指數或小型股指數成份股；而納入港股通股票的則不受上述安排影響。

新聞稿稱，根據滬深港通現行業務規則，A+H股公司股票屬於滬深港通股票範圍，原則上包括在上交所科創板上市的A股及其對應的H股。由於上交所科創板是一個全新的板塊，在交易、監管、投資人適當性管理等方面，與上交所主板存在差異，透過滬股通參與科創板交易需要進行相應的業務、技術評估及準備工作。

科創板的推出，是大陸當局迄今向首次公開發行(IPO)和股票交易市場放鬆監管邁進的最大膽的一步。科創板本周一開市，其泡沫化估值也已觸發押注股價下跌的交易員賣空。科創板25檔股票中，26日有23檔下跌，其中福光股份重挫14.5%跌幅最深，因為投資人在初期的熱潮之後獲利了結。