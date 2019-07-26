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半路出家的劇組助理 靠「蜷尾家冰淇淋」紅到日本

2019-07-26 21:27經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

記者 何秀玲

瓦城泰統集團旗下新泰式麵食品牌「大心」瞄準夏日冰品商機宣布首度攜手台南冰品品牌「蜷尾家」推夏季限定口味。瓦城是國內餐飲股績優生，股價超過200元，卻找上台灣只有兩家店的「蜷尾家」，他是何方神聖，爭相讓杜老爺、瓦城找他合作？

在台南正興街發跡的蜷尾家，2012年創立，很多人都以為蜷尾家是日本品牌，其實蜷尾家擁有純正的台灣血統，品牌更紅到日本，讓國內老牌冰品品牌驚呼連連，目前已在東京開了三家店。

蜷尾家創辦人李豫做冰淇淋是半路出家，但無師自通，他讓蜷尾家爆紅的關鍵為何？他說，除了讓冰淇淋成為一門料理外，「我們讓冰淇淋口味多元，又有有趣的聯名，是致勝關鍵。」

李豫說，當初取「蜷尾家」這個名字，是因為早期在台北工作，在劇組當攝影助理拍片時很喜歡日本導演蜷川實花，因此取「蜷」這個字，也有東洋味，而單看此字，又有貓咪身體捲起來，尾巴蜷曲的感覺，因此取為「蜷尾」，加上「家」字，是希望來蜷尾家的客人，就像回家永遠記得媽媽的拿手菜一樣，對食物有記憶點。

蜷尾家首家店位於台南正興街，開店八個月後就損益兩平，2014年又在安平開出第二家店「NINAO Gelato 蜷尾家經典冰淇淋」，目前在東京開出三家店；李豫表示，會到日本展店是因緣際會，那是因代理商原來有一間可麗餅店在日本開幕，找蜷尾家聯名販售霜淇淋，沒想到霜淇淋可以占可麗餅店業績七成，驚動日本總公司會長，也特地飛來台灣，看看蜷尾家是什麼樣的品牌，因此搭上線。

「在日本霜淇淋很厲害，不過台灣的蜷尾家能到日本開店，是很特別的，口味變化還有製程，都是我們獨門的功夫。」李豫自豪地說。

李豫也提到，一頭栽入冰品事業是無師自通，因為他將做霜淇淋當成炒一道功夫菜，將霜淇淋視為一門科學和料理，是需要結合物理跟化學反應的，也必須注意客人吃的口感，像是使用芒果就不能有纖維感，因為客人吃霜淇淋都是用舔的，有纖維會割舌頭，小細節都必須注意到。

冰淇淋冰品瓦城
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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