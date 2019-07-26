經濟解析／林佳龍出重手 要盡快讓走私菸事件落幕

2019-07-26 21:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



華航涉嫌配合國安人員走私菸品醜聞爆發後，從交通部長林佳龍一開始說「究責無上限」，隨後派政務次長、華航大股東航發會董事長王國材進入華航了解真相，到林佳龍25日烙下重話，如果華航董事長謝世謙不積極釐清真相，他若請辭就會同意等一連串作為，可明顯看出林佳龍祭出重手，目的就是要盡快讓事件落幕。

據指出，走私菸品醜聞爆發後，華航都僅簡單的說會配合司法調查，並無其他動作，使得醜聞事件不斷被揣測、擴大宣傳，演變成一場烈火風暴，大火不僅燒到交通部，更直逼總統府，迫使蔡英文總統都得出面接受媒體提問來澄清外界的臆測，整個情勢對執政黨愈來愈不利。

交通部身為華航大股東，又是航空事業主管機關，醜聞風暴遲遲未能落幕，交通部長難辭其咎，尤其外界連日來不斷諷刺交通部根本管不動華航，根本不敢動資深副總羅雅美和空品處副總邱彰信這兩位背景很硬的一級主管，更讓交通部難堪，為了讓事件盡快結束，林佳龍認為有必要使出重手。

林佳龍先是由王國材以大股東身分進入華航調查，要求華航要在25日下午5時前對外說明，對華航示警意味濃厚，結果華航一群高層在昨天的記者說明會上，非但沒有把真相說清楚，整個焦點還集中在訂購免稅菸品的過程，以及是「超買」，外界想知道的答案完全沒說，這種不開記者會比開了記者會還要糟的情況，令交通部高層臉色鐵青。

為此，林佳龍只得祭出不惜撤換董事長的重手，來刺激華航積極處理，包括外界一直認為林佳龍不敢動的兩位副總，也給予調職，用意是警告華航，不要裝死，要給我負起責任來，而且今天的表現雖然比以前進步，但後續表現不好，不代表之後不會換掉董事長，也就是將謝世謙列入「留校察看」的名單裡，希望他能釐清真相，盡速結束這場風暴。