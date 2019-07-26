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李佳芬祖墳遭檢舉 雲林水利會追徵土地使用費

國王人馬寄生華航 卡肥缺占好占滿

提新資料將兩主管調職 華航董座謝世謙職位暫時保住　　

2019-07-26 20:29經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

經交通部長林佳龍下最後通牒，不排除撤換華航董事長謝世謙董座職務後，謝世謙傍晚到交通部，除提出新的調查資料給林佳龍，也將兩位負責空品業務的副總調職。交通部政務次長王國材今（26）日表示，謝董有在努力，比前幾天進步很多，現在讓他先把真相釐清，全力配合檢調找出真相，讓改革一次到位，終止多年的違法配合行為。

據指出，交通部對於謝世謙沒有努力找出何時開始有配合的行為，以及那些人負責的事實真相說清楚，相當不滿，25日晚上王國材烙下會換董事長的重話後，華航態度轉趨積極，今天謝世謙的表現，王國材認為進步很多，但表示交通部會持續要求和監督華航，盡速將問題釐清，暫時不對謝世謙的職務進行調整。也就是說，謝世謙目前形同處於「留校察看」的階段，職位能否保住，就看後續的作為。

據了解，交通部長林佳龍與政務次長王國材今天傍晚接見華航董事長謝世謙，會中謝世謙對於華航的錯誤，造成社會紛擾表達歉意，同時向林佳龍報告，將擴大懲處這次總統出訪專案負責人資深副總羅雅美、空品處副總經理邱彰信，將此二人調整職務，並要求兩人配合調查。

在交通部的要求下，華航持續追查歷次專機任務專案，其中的負責人及部門主管，行政責任一併清查追究並公佈。昨天歷年菸品銷售數量也查出新的資訊。林佳龍也要求持續追查，有新的資訊，儘速對外公布。而華航明、後兩天若有新的資料發現，就會立即對外公布。

王國材表示，交通部有要求華航提出報告，昨天提出新的資料也算報告的一部分，我們期待他們可以釐清歷年的情形，而且現在司法也在調查中，要全力配合調查，整個報告要在一周內提出較正確的說明。

對於謝世謙的去留，王國材強調，現在以謝世謙率同仁儘速釐清真相為優先，要求華航全力配合檢調找出真相，讓改革一次到位，包括航發會也不會討論謝世謙的去留問題。

華航王國材
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