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如興遭搜索 業界：陳仕修主導擴張動作不斷引爭議

2019-07-26 20:01經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

牛仔褲代工大廠如興紡織董事長陳仕修被控涉及違反證交法，今（26）日驚傳遭調查局台北市調處搜索。對此，如興回應表示公司營運與財務一切正常，不受影響，調查過程中會全力配合並提供一切必要資料。業界人士則感嘆，如興這幾年在陳仕修主導下，併購擴張動作不斷、但爭議似乎也不斷。

陳仕修堪稱這幾年國內紡織業的「併購大王」，他大約十年前入主如興，之後主導公司一路併購，2017年8月，當時年營收不到30億元的如興宣布「以小吃大」，併購比自己大五倍、年營收高達150億元的大陸玖地集團，一舉躍升全球最大牛仔褲代工廠，一戰成名。

隔年，如興又以14.6億元拿下國內老牌紡織廠中和羊毛的兩大海外股東持股，間接入主中和成為最大股東，持股過半。今年2月，陳仕修再度施展併購魔法，宣布如興砸下4,800萬美元（約合新台幣14.4億元），取得美國牛仔通路服務商NanjingUSA 52.8%股權。

雖然不斷的擴張動作，讓如興每每成為鎂光燈焦點。但陳仕修為金融背景出身，曾待過勤業眾信、所羅門美邦投資銀行（前身為花旗環球），在入主如興前，沒有任何紡織相關經歷，使得市場對於陳仕修的評價，普遍認為其「太擅於財務操作」。

以如興併購玖地為例，市場質疑公司為了擴大股本辦理高達120億至150億元的現增，再透過私募方式引進玖地資金 ，整樁收購案像是「假收購、真借殼」。

時代力量立委黃國昌先前也多次指控如興作假帳及掏空疑雲，質疑國發基金資助如興併購玖地案是內幕重重。

陳仕修不斷強調，如興太小，併購是為了壯大規模為了活下去。惟觀察如興從2015年起已經連續四年虧損，併購效益似乎遲遲未能反應在實質的公司財報上。

如興併購
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