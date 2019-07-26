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紅到日本的霜淇淋 大心Ｘ蜷尾家聯手搶攻暑假快食商機

2019-07-26 19:27經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

看好夏日冰品商機，全台擁有30家分店的新泰式麵食品牌-大心，今夏攜手紅到日本的台南知名冰品品牌-蜷尾家，推出三種夏季限定聯名霜淇淋，口味分別是荔枝鳳梨、花生牛奶，還有坪林包種茶，美味又消暑，單點一支99元，主餐加購價一支69元。

瓦城泰統集團董事長徐承義表示，大心創新麵與冰的冰火美味方程式深獲年輕市場青睞，更是品牌創立5年內展店30餘家的成功祕訣。其中具有代表性的飯後招牌- 黑火山芝麻霜淇淋，更是團隊不斷下功夫鑽研。這次跟霜淇淋人氣品牌蜷尾家合作，要讓大家在夏天吃碗酸辣開胃的泰式湯麵後，再來一支冰涼霜淇淋，不僅滿足台灣消費族群的嚐鮮心理，聯名冰品更推出跨店串聯集點活動帶動消費力，全力搶攻暑假快食商機，增添集團營運動能。

蜷尾家創辦人李豫指出，這是蜷尾家首次與泰式時尚麵食餐廳合作，大心在霜淇淋的品質與口味的堅持是促成雙方合作的關鍵，相信此次聯名霜淇淋能帶給消費者更多驚喜。

李豫進一步指出，這次他以台灣在地美味為出發點，研發出三種夏季限定口味。其中荔枝鳳梨運用台灣水果王國的優勢，以當季最新鮮香甜的鳳梨、荔枝，打造酸酸甜甜的清爽口感；花生牛奶則以產自嘉南平原的鬆綿花生仁，融合細膩的牛奶冰淇淋，口感香濃綿密，可品嚐到傳統古早的經典美味，而坪林包種茶所用茶葉源自北部坪林高海拔山區，品嚐時飄逸自然花香、清香優雅的回甘韻味，在享用完口味較重的泰式酸辣麵食後吃起來格外爽口。

三種夏季限定口味聯名霜淇淋於自今（26）日起將持續三個月於全台大心門市販售，每間門市將不定期更換口味，消費者可掃QR code至活動網頁確認門市與口味。

9月1日~9月30日凡是來店點主食加價69元，即可獲得聯名口味霜淇淋一支與點數1點，集滿5點後可兌換文青風的聯名限量帆布提袋乙個，9月1日~9月30日開放集點，手提袋兌換至10月6日（數量有限，贈完為止）。

此外，大心也自即日起至8月9日推出與吉祥物熊大心合照打卡的趣味活動，憑畫面即可以69元體驗價購買聯名霜淇淋乙支。

大心 Ｘ 蜷尾家今夏強強聯手，推出三種夏季限定聯名霜淇淋，口味分別是荔枝鳳梨、花...
大心 Ｘ 蜷尾家今夏強強聯手，推出三種夏季限定聯名霜淇淋，口味分別是荔枝鳳梨、花生牛奶，還有坪林包種茶，美味又消暑，單點一支99元，主餐加購價一支69元。 圖／大心提供
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