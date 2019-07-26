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富旺董座林正雄獲選台中市不動產開發公會理事長

2019-07-26 19:27經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中市不動產開發公會今(26)日下午召開第15屆第一次會員代表大會，全面改選理監事。最後在27席新任理事一致推舉下，富旺國際開發董事長林正雄順利出線，將接掌第15屆理事長。

另外，副理事長將由根園建設總經理謝麟兒出任，監事會召集人則由登陽建設董事長林清賢出任，預計8月29日正式交接。

林正雄表示，未來將推動多項政策面任務，包括加速推動台中市建照、使照申請作業、縮短流程與時間，另外也將比照高雄厝，推動台中市「宜居建築設計及鼓勵回饋法」，爭取建商包含保存登記等應有權益。

台中市長盧秀燕致詞表示，非常感謝台中市不動產開發公會對台中市的貢獻，以及支持市政府各項活動，她也希望能與台中市的商業團體，在未來的任期中有更密切的配合。

即將交棒的豐邑建設總經理邱崇喆，也難得展現感性的一面，跟大家分享三年理事長任期的心路歷程，並獲得台下熱烈的歡呼及掌聲。

目前，台中市不動產開發公會有600多家會員，今天選出9席常務理事，除了林正雄、謝麟兒之外，還包括大毅建設總經理林隆深

、太子建設總經理謝明汎、富宇建設董事長張世欣、豐境建設總經理邱名仕、新業建設總經理簡福榮、磐興建設總經理游金洲。

為了經驗傳承，公會第15屆理監事成員中，有三成由建商二代出任，包括富宇建設董事長張世欣、豐境建設總經理邱名仕、林鼎實業董事林俊良、順天建設董事柯啟煜、親家建設董事長張鈞豪、鄉林建設副總經理賴廣陽。

以及嘉磐建設董事長特助魏豪志、宏銓建設董事長特助林宏明、漢宇開發總經理葉昱徵、久樘開發總經理陳俊維等人。

林正雄在擔任中華民國不動產仲介經紀公會全國聯合會理事長期間，陸續推動多項公益性質活動，包括不倒騎士活出生命自行環台、820全國房仲捐血傳愛日、房仲高爾夫球慈善盃等，在業界成為佳話。

此外，林正雄近年來也協助推動成立「中華民國租賃住宅服務商業同業公會」、「中華民國不動產大聯盟總會」等相關公協會。

林正雄強調，上任後將積極爭取台中市的地方持有稅調降，以及中央的房地合一實價課稅退場，他說，雙重稅制讓不動產市場與國內商業經營環境受到諸多限制與壓力。

未來台中市不動產公會也會大力推動「建築4.0智能宅」，鼓勵建商朝「綠能智慧建築」升級邁進，攜手創造台中建築新紀元。

據最新市調顯示，今年下半年預計進場的推案量高達1,000億元，建商為了避開總統大選的干擾，新案大都集中在第3季末、也就是928檔期前進場。

林正雄說，隨著剛性購屋需求持續暢旺，大台中房市上半年推案量高達1,500億元，預期全年推案有機會挑戰2,500億元、創27年來新高，年增幅逼近四成。

台中市不動產開發公會第15屆第一次會員代表大會全面改選理監事，富旺國際董事長林正...
台中市不動產開發公會第15屆第一次會員代表大會全面改選理監事，富旺國際董事長林正雄(右)順利出線，將接掌第15屆理事長，左為現任理事長邱崇喆。記者宋健生/攝影
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台中市不動產開發公會今日下午召開第15屆第一次會員代表大會，完成理監事全面改選。...
台中市不動產開發公會今日下午召開第15屆第一次會員代表大會，完成理監事全面改選。記者宋健生/攝影
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