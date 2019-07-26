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國王人馬寄生華航 卡肥缺占好占滿

搶父親節商機 這三大類3C商品最熱門

2019-07-26 19:25經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3C通路主力的全國電（6281）以電鬍刀、健康或按摩舒壓商品、智慧手環成為父親節主要3C禮品，尤以萬元電鬍刀送萬元家電最為搶市，加上天氣炎熱，帶動冷氣、冰箱等夏季商品的銷售，成為7、8 月業績向上的重要來源。

全國電行銷長林政儒指出，自7月至今，電鬍刀及健康商品等銷售表現相，較去年同期約有一成的成長，健康商品當中又特別以電動牙刷成長最為突出，父親節腳步越近，父親節相關家電禮品預估將再有一波的成長契機，挹注月業績成長。

他表示，節能家電補助、政府貨物稅減徵、全國電子優惠促銷加碼，加上天氣炎熱等多重方案刺激，對7月冷氣及冰箱銷售有正面拉抬作用。整體7月的冷氣及冰箱銷售相較去年同期皆有三成以上的大幅成長；截至目前，相較上月同期銷售也有兩成以上的成長。

全國電強調，爸爸們對於電鬍刀的高度需求，也讓電鬍刀成為每年父親節的經典禮物之一，父親節前夕Panasonic、PHILIPS、BRAUN等電鬍刀品牌回饋多，今年更有大手筆推出超豐富的加碼方案，各單價門檻電鬍刀都有加碼好禮，多款萬元以上機種贈送的好禮總值甚至超過萬元，相當優惠。

健康或按摩舒壓商品也是父親節禮品相當熱門的選項之一，每日使用血壓計追蹤健康狀態，也能透過血壓計擁有的藍芽上傳數據至手機APP功能，透過APP關心父母健康狀況。有的血壓計具有量測結果記憶功能，能查詢歷史量測數據，對於民眾自我健康管理相當實用。

另外，智慧手環也是另外一種相當熱門的選擇，智慧手環除了測量心率、睡眠監測、步數記錄，智慧手環若兼具用藥提醒、久坐提醒等服務將更貼近父母日常健康，而雲端同步、數據共享等功能可以讓孩子遠端關心父母健康，具備健康追蹤功能。

前半年全國電營收89.18億元，年減0.3%。法人看好在父親節商機，炎熱對冷氣、冰箱銷售增溫，全國電7月的業績將優於上個月，並促使前七個月的營收一舉超過去年同期。

父親節全國電子
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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