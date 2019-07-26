親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙子星案遭駁回
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
生技產業
產業綜合
房市情報

抗議元朗暴力事件 香港機場聚集2500人「接機」

平價租金、只租不售！新北寶高園區動土 粗估每坪680元

2019-07-26 19:02經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市寶高智慧產業園區今（26）日動土開工，主打「平價租金、只租不售」，預計2021年初竣工、同年6月啟用，將提供121承租空間供租用設廠。新北市預估，未來園區駐滿廠商後，年產值將達110億元，並創造9,600個就業機會。

新北市經發局說明，租金大約為市場行情的八折，目前粗估每坪680元，但仍會隨市場價格再調整。提供約121個廠房、廠辦單元，平均各個空間單元約95坪至150坪，且樓層挑高，適合多種機具進駐。

新北市長侯友宜表示，新北市擁有27.5萬家公司行號及19,685家工廠，占全國24%，是全國第一的工、商、人口大城，為台灣產業發展之重鎮。未來要透過建置智慧園區、工業區立體化更新、TOD模式，配合法規鬆綁，透過容積獎勵、產業智慧化、便捷交通系統等策略，帶動產業升級轉型。

新北市經發局長何怡明說，新店寶高智慧產業園區為有效利用並活化閒置工業土地，由新北市府爭取中央前瞻計畫補助25億元，自籌負擔16億元，合計41億元自行打造的全新產業園區，為4.1公頃的乙種工業區，將興建規模地下二層、地上九層的三棟鋼構建築物。

何怡明並指出，園區地理位置優異，座落距離新店交流道五分鐘車程，臨近捷運七張站，擁有多條的公車路網。為強化交通串連，園區開闢12米聯外道路，以完善本案與台北港及桃園國際機場之A字軸交通網絡。

何怡明強調，寶高園區完工後，將落實只租不售，並以製程符合「低、零污染」作為進駐條件，讓產業永能續經營。且園區從建築、軟硬體設施，都將引進資通訊、數位、雲端運算等智慧化概念，盼創造平價、優質、智能之產業園區。

至於約期年限，新北市經發局表示，租約內容仍在研擬中，會在預告公告時一併揭示，同時亦會參考相關產業園區的方式訂定。

何怡明表示，園區將以新店當地的電子、能源產業為核心，招募台商、外資及國內優秀的智慧產業或智慧化製造業進駐。目前已有60家以上洽詢表達意願，包含電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、醫材製造廠等。

新北市寶高智慧產業園區為4.1公頃的乙種工業區，將興建規模地下二層、地上九層的三...
新北市寶高智慧產業園區為4.1公頃的乙種工業區，將興建規模地下二層、地上九層的三棟鋼構建築物。圖／新北市政府提供
分享
新北市寶高智慧產業園區地理位置優異，為強化交通串連，園區開闢12米聯外道路，以完...
新北市寶高智慧產業園區地理位置優異，為強化交通串連，園區開闢12米聯外道路，以完善本案與台北港及桃園國際機場之A字軸交通網絡。圖／新北市政府提供
分享
新北市寶高智慧產業園區為4.1公頃的乙種工業區，將興建規模地下二層、地上九層的三...
新北市寶高智慧產業園區為4.1公頃的乙種工業區，將興建規模地下二層、地上九層的三棟鋼構建築物。圖／新北市政府提供
分享

製造業租金
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

超過30度，餐廳冷氣壞了怎麼辦？Shake Shack創辦人傳授，5步驟有效挽救失誤

2019-07-26 15:48

亞馬遜、阿里巴巴都沒做到，這家喊出「在家工作賺大錢」電商如何稱霸印度？

2019-07-26 15:46

2019台灣美食展開幕 國內外佳餚應有盡有

2019-07-26 15:13

只租不售！新北寶高產業園區今動土 估年產值110億元

2019-07-26 13:03

瓦城旗下大心攜手蜷尾家 推三口味霜淇淋添人氣

2019-07-26 13:02

台灣虎航2019年冬季班表 7月29日第四波開賣

2019-07-26 12:36

影／睽違20年 新北新設寶高產業園區

2019-07-26 10:45

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:16

新光三越總座吳昕陽 提出妙點子

2019-07-26 00:51

新光三越強攻「空橋經濟」

2019-07-26 00:51

機械公會 下修出口成長目標

2019-07-26 00:51

策略行銷／品牌溝通 內容才是王道

2019-07-26 00:42

品牌大觀／三要訣…做大攤車經濟

2019-07-26 00:42

台數科 結盟LINE TV

2019-07-26 00:41

組織改造 機械公會邁進最大公會

2019-07-25 23:30

明明德公司宣布 推動汽車零配件線上銷售服務平台

2019-07-25 20:28

新光三越信義新天地衝業績秘密武器 原來靠「空橋」

2019-07-25 20:06

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:56

新創企業／共創模式 消弭合作鴻溝

2019-07-24 22:49

業務最前線／善用「陷入成本」 增加談判籌碼

2019-07-24 22:49

連鎖效應／大陸瑞幸咖啡 三關卡待突破

2019-07-24 22:49

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

臺灣企銀贊助屏東縣長治鄉德協社區發展協會 成立「銀髮樂齡學堂」正式熱鬧揭牌

2019-07-24 17:12

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

金融市場雀躍 千億活水來了

2019-07-25 23:37

台積電擴大徵才 招募逾3,000名員工

2019-07-26 14:13

海力士大減產 記憶體利多

2019-07-26 00:51

境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15

搶辦高現金回饋卡？先搞懂八大限制！

2019-07-25 19:24

純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49

「大同條款」上路 下一個變天…八家被點名

2019-07-26 00:57

我們都會老！中高齡就業勞資必讀六大QA

2019-07-25 19:20

大同條款發威 虹冠電變天

2019-07-26 00:55

罕見！郵局賣保單缺失過多 金管會祭出史上最高罰單

2019-07-25 19:38

台灣虎航2019年冬季班表 7月29日第四波開賣

2019-07-26 12:36

新壽出租銀髮宅即將啟用 享黑卡級頂級服務

2019-07-25 21:37

新光三越信義新天地衝業績秘密武器 原來靠「空橋」

2019-07-25 20:06

公銀放款小微企 衝刺家數

2019-07-26 01:30

新壽樂齡宅 年底出租

2019-07-26 01:30

保險業匯損 超過千億元

2019-07-26 01:30

威力彩下期頭獎上看14億 歷年頭獎幸運兒O型血最多

2019-07-26 15:26

2019台灣美食展 26日世貿一館登場

2019-07-25 19:43

壽險業匯損再破千億大關 單月325億元創一年半新高

2019-07-25 19:44

海力士大減產...半導體矽晶圓復甦添變數

2019-07-26 00:51

大陸台商資金匯回 課稅有別

2019-07-25 23:09

于品海專訪／雙子星案 南海喊告北市府

2019-07-26 01:04

政院出雙拳 促高齡、青年就業

2019-07-26 00:30

富智康擴產 迎華為訂單

2019-07-26 00:22

公銀響應政策 就怕壞帳

2019-07-26 01:30

軟銀成立「願景基金2」 傳鴻海也將投資

2019-07-26 11:06

華為效應 鴻海集團2公司股價漲

2019-07-26 00:24

施振榮啟動宏碁股權接班 施宣輝進董事會接班智融集團

2019-07-26 17:33

保險公司淨值比低於3% 將強制增資

2019-07-26 01:30

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

中租印尼設點 可望年底過關

2019-07-26 01:30

境外資金投入保險 不得超過總金額3%

2019-07-26 01:30

雙子星案南海恐求償？北市捷運局：依須知需投審會過關

2019-07-25 19:26

公銀培育隱形冠軍 射兩箭

2019-07-26 01:30

新聞眼／政治嚇跑外資 國安大問題？

2019-07-26 01:05

蔡高忠掌舵虹冠電 強調不炒股

2019-07-26 00:57

新光三越總座吳昕陽 提出妙點子

2019-07-26 00:51

名家觀點／加密貨幣的未來

2019-07-26 00:15

新光三越強攻「空橋經濟」

2019-07-26 00:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top