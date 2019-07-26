平價租金、只租不售！新北寶高園區動土 粗估每坪680元

2019-07-26 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市寶高智慧產業園區今（26）日動土開工，主打「平價租金、只租不售」，預計2021年初竣工、同年6月啟用，將提供121承租空間供租用設廠。新北市預估，未來園區駐滿廠商後，年產值將達110億元，並創造9,600個就業機會。

新北市經發局說明，租金大約為市場行情的八折，目前粗估每坪680元，但仍會隨市場價格再調整。提供約121個廠房、廠辦單元，平均各個空間單元約95坪至150坪，且樓層挑高，適合多種機具進駐。

新北市長侯友宜表示，新北市擁有27.5萬家公司行號及19,685家工廠，占全國24%，是全國第一的工、商、人口大城，為台灣產業發展之重鎮。未來要透過建置智慧園區、工業區立體化更新、TOD模式，配合法規鬆綁，透過容積獎勵、產業智慧化、便捷交通系統等策略，帶動產業升級轉型。

新北市經發局長何怡明說，新店寶高智慧產業園區為有效利用並活化閒置工業土地，由新北市府爭取中央前瞻計畫補助25億元，自籌負擔16億元，合計41億元自行打造的全新產業園區，為4.1公頃的乙種工業區，將興建規模地下二層、地上九層的三棟鋼構建築物。

何怡明並指出，園區地理位置優異，座落距離新店交流道五分鐘車程，臨近捷運七張站，擁有多條的公車路網。為強化交通串連，園區開闢12米聯外道路，以完善本案與台北港及桃園國際機場之A字軸交通網絡。

何怡明強調，寶高園區完工後，將落實只租不售，並以製程符合「低、零污染」作為進駐條件，讓產業永能續經營。且園區從建築、軟硬體設施，都將引進資通訊、數位、雲端運算等智慧化概念，盼創造平價、優質、智能之產業園區。

至於約期年限，新北市經發局表示，租約內容仍在研擬中，會在預告公告時一併揭示，同時亦會參考相關產業園區的方式訂定。