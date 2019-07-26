造紙三巨頭聚首 為「廢紙」正名

2019-07-26 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



大陸實施禁廢令，使得「洋垃圾」成為熱門話題。為了替「廢紙」正名，造紙公會理事長暨永豐餘董事長何奕達、正隆董事長鄭舒云、榮成董事長鄭瑛彬等國內「造紙三巨頭」今（26）日難得公開聚首，強化推廣國內紙類回收的正確觀念。

造紙公會與環保署攜手舉辦「紙箱戰紀」活動，在人流眾多的台北車站一樓大廳，搭起全國最大的叢林紙迷宮，今天揭幕。何奕達說，廢紙其實是資源、不是垃圾，台灣造紙業一年回收紙的消費量達395萬噸，其中有269萬噸、將近三分之二是國內採購，不足才靠進口填補，已達到先進國家的前緣標準。

為了推廣國內紙類回收工作再上一層樓，今天登場的「紙箱戰紀」活動，希望以寓教於樂方式，進一步強化紙類回收的正確觀念。廣達220坪、由紙板打造的

叢林迷宮，面積相當於兩個籃球場大，快閃台北車站一樓大廳，非常適合拍照打卡，而且展期只有四天。

環保署長張子敬今天也親自為不正確的「洋垃圾」觀念正名。他說廢紙其實是有用、而且可以再利用的資源。台灣造紙一年的回收紙消費量高達395萬噸，要不是這395萬噸的回收紙，那麼只好用原生紙漿、也就是要砍樹，對環境的傷害更大。

而且國內造紙業的回收紙是優先向國內採購，占三分之二，不足才靠進口填補。台灣整體的廢紙回收率達65.7%，回收紙利用率為93%，已經達到先進國家水準。