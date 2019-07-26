熱浪襲擊歐洲 嚴重衝擊橄欖油產量與品質

2019-07-26 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



熱浪襲擊歐洲，嚴重衝擊橄欖油產量與品質！全球特級初榨橄欖油世界指南FLOS OLEI創辦人Marco Oreggia和歐洲資深食品酒飲記者Laura Marinelli今（26）日證實，「這是正在發生當中的事」，不只歐洲如此，南美洲也是，特別是智利，去年有很嚴重的乾旱，導致橄欖油產量明顯減少。

Marco Oreggia和Laura Marinelli邀請了超過15位世界級橄欖油莊園主人共同來台，今（26）日起至7月28日在台北新光三越信義新天地A9館9樓，展開全球 特級初榨橄欖油指南FLOS OLIE的亞洲巡展活動，而台北則是首站。

Marco Oreggia指出，真正好的橄欖油如同葡萄酒一樣，生長的莊園在品質上扮演了關鍵的角色。因此，全球特級初榨橄欖油指南FLOS OLEI便是為了探討橄欖油業而誕生，入選榮耀不只是依靠橄欖油於各項感官指標，更取決於自有莊園如何保持一定品質，這樣也可以防止市場上非自有莊園，以貼標與昂貴的價格讓消費者誤認為是好油的問題。

Marco Oreggia進一步表示，這次特別來到台北，是希望透過本次巡展，協助FLOS OLEI將高品質的特級初榨橄欖油推廣至成長快速與擁有龐大商機的亞洲市場。

FLOS OLEI也有發行中文版，書中有著對全球52個橄欖油生產國家，就其各自的歷史、文化和生產背景進行介紹。其中，更針對世界兩大橄欖種植國義大利和西班牙，深入以區域進行詳盡說明，讓世界能更瞭解橄欖油的多元化與豐富的層次。